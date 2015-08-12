تولید نفت اوپک رکورد زد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «بلومبرگ»، تولید نفت اوپک در ماه گذشته میلادی یعنی جولای همزمان با افزایش تولید نفت ایران به بالاترین میزان در بیش از سه سال اخیر رسید.

در همین حال تولید نفت اوپک که ۴۰ درصد از نیاز نفت جهان را تامین می کند در ماه گذشته میلادی به ۱۰۰ هزار و ۷۰۰ بشکه در روز افزایش یافت و به رقم ۳۰ میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه در روز رسید، این در حالی است که عربستان سعودی به دلیل اوج تقاضای داخلی خود در تابستان، تولید نفت خود را به ۲۰۰ هزار و ۷۰۰ بشکه در روز کاهش داد و به رقم ۱۰ میلیون ۳۶۰ هزار بشکه در روز رسید.

بر این اساس، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به ۳۲ هزار و ۳۰۰ بشکه در روز افزایش یافت و به رقم ۲ میلیون ۸۶۰ هزار بشکه در روز رسید که بیشترین میزان در سه سال اخیر برای نفت ایران محسوب می شود.