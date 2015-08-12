به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، انتشارات علامه جعفری با ۱۳ عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب مسکو حضور خواهد یافت.
موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران که به نمایندگی از نشر جمهوری اسلامی ایران و به عنوان مهمان ویژه در بیست و هشتمین دوره نمایشگاه کتاب مسکو حضور دارد از نمایش ۱۳ عنوان کتاب از انتشارات علامه جعفری به زبانهای روسی، انگلیسی، ترکی و عربی خبر داد.
این کتابها در حوزههای انسانشناسی، هستیشناسی، حقوق بشر و علوم انسانی هستند. از مهمترین عنوانهای عرضه شده توسط این انتشارات میتوان به دوره ۱۵ جلدی «تفسیر نقد و تحلیل مثنوی» و دوره ۹ جلدی «ترجمه و تفسیر نهجالبلاغه» اشاره کرد.
بیست و هشتمین دوره نمایشگاه کتاب مسکو از تاریخ ۱۱ تا ۱۵ شهریور ماه در محل پارک «ودن خواه» برگزار میشود.
جمهوری اسلامی ایران مهمان ویژه این دوره از نمایشگاه کتاب مسکو است.
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