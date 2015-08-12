جشنواره امام رضا(ع) سیمای عقلانی و اخلاقی شریعت را به تصویر بکشد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل بهرام پور مفسر قرآن کریم با بیان اینکه جشن گرفتن برای اهل بیت(ع) باید برای معرفی آنان باشد. اگر غیر از این باشد تبدیل به یک کارناوال شادی خواهد شد اظهار داشت: اولین گام برای برپایی جشن های دهه کرامت و اعیاد ماه ذی قعده باید تبیین ابعاد مختلف شخصیت حضرت رضا(ع) برای مردم و مخاطبان جشنواره امام رضا(ع) باشد.

این استاد قرآن کریم درباره جهانی شدن جشنواره امام رضا(ع) گفت: امام رضا(ع) سردمدار سلامت جامعه و مفسر جامعه سالم بودند، بنابراین اگر می خواهیم این شخصیت ارزنده را در ابعاد جهانی برای مسلمان و غیر مسلمان معرفی کنیم باید حقایق زندگی ثامن الحجج(ع) را بیان کنیم و مانند امام جهانی بیندیشیم.

وی برپایی جشنواره امام رضا(ع) را در سطح جهانی حرکتی ارزنده دانست و افزود: در این حرکت فرخنده پیش از هرکاری جایگاه امامت حضرت ثامن الائمه(ع) برای مردم روشن شود تا غیر شیعه به حقانیت امام معصوم پی ببرد. در این صورت مرحله بعدی یعنی معرفی ابعاد شخصیتی ایشان میسر خواهد بود.

وی با بیان اینکه حجوم تفکرات سلفی در جهان اسلام، با هدف دور کردن مردم از مرام عقلانی و اخلاقی شریعت اسلام است، گفت: نسل کشی سلفیها به نام اسلام توطئه غرب علیه ماست و آنانی که به نام شریعت محمدی دست به این اعمال خشونت بار می زنند حق ندارند نام مسلمان را برخود بگذارند زیرا چهره حقیقی اسلام برگرفته از صورت رحمانی سیره پیامبرخاتم(ص) است.

بهرام پور با بیان اینکه برای زدودن این تهمت از سیمای اسلام باید همت بلندی وجود داشته باشد، حرکتهای فرهنگی را یکی از راههای بیان حقایق شریعت دانست و بیان کرد: جشنواره امام رضا(ع) با اتکا به بنیانهای علمی می تواند با استفاده از ابزار هنر و فرهنگ گام مهمی در به تصویر کشیدن سیمای رحمانی اسلام و ارایه تصویری عقلانی و اخلاقی از شریعت برپایه سیره رضوی بردارد.

این مترجم قرآن کریم تاکید کرد: وقتی سخن از بین المللی شدن یک حرکت فرهنگی مانند جشنوارامام رضا(ع) به میان می آید باید سطح آن را چنان گسترده در نظر گرفت که مردم قلب امریکا نیز اگر برای احیای عدالت قیام می کنند بدانند که الگوی انسانی این خواسته آنان کیست. اگر عدالتخواهان جهان بدانند که سیره بزرگان اسلام بر احیای حقیقت و برپایی خیمه عدالت بنیان شده است، دیگر تلاش و سرمایه گذاری غرب برای مخدوش کردن چهره اسلام بی ثمرخواهد بود. اگر می خواهید کاری برای حضرت رضا(ع) انجام دهید، دیدگان جهانیان را به حقایق شخصیت این امام معصوم بگشایید.

وی برپایی جشنهای دهه کرامت را حرکتی موثر در معرفی اسلام ناب عنوان کرد و اظهار داشت: این ایام فرصت خوبی است تا شادی در جامعه تزریق شود. مفسرقرآن کریم، شادی را در دوری از گناه عنوان کرد و گفت: باید دهه کرامت «زیست شادمانه» را برپایه شریعت برای مردم تعریف کنیم تا آنها خوشی را در گناه دنبال نکنند.

بهرامپور در خاتمه برپایی عدالت و دوری از ستم به مردم را مصداق عینی شادی جمعی بربنیان حقیقت اسلام دانست و گفت: آفرینش اساس شادی است و چه شادی بهتر از آفرینش دو مولود از خاندان محبت و رحمانیت. چرا که شناخت سیره امام هشتم راه شناخت و برخورد با جریان های سلفی را روشن خواهد کرد و روزی که این جریان سفاک از میان برداشته شود، شادی عمومی در جهان اسلام حاکم خواهد شد.