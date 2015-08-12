انتشار شانزدهمین شماره ماهنامه «پیام مسجد» در ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت رایزنی فرهنگی كشورمان در ارمنستان و همکاری مرکز فرهنگی اهل بیت(ع) مسجد کبود ایروان، شانزدهمین شماره از ماهنامه دینی، فرهنگی و علمی مسجد کبود ایروان با عنوان «پیام مسجد» (شماره مرداد ۱۳۹۴) به صورت تمام دیجیتال ضمن تهیه و آمادهسازی، طراحی و منتشر شد.
مطالب این مجموعه شامل بخشهای متنوع و جذابی از جمله گاهنامه اسلامی، معارف قرآنی، مناسبتهای اسلامی، سیره اهل بیت (ع) و تاریخ احکام، خانواده ایرانی، خواندنیهای گوناگون، اخبار و جدول سرگرمی، است.
این نشریه براي بهرهمندی علاقمندان به ویژه ایرانیان مقیم ایروان ضمن ارسال از طریق پست الکترونیک، بر روی پایگاه اطلاعرسانی رایزنی فرهنگی ايران در ارمنستان و مسجد کبود ایروان به نشانی www.yerevan.icro.ir و www.yerevanmasjed.ir بارگذاری شده است.
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