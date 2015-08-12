  1. استانها
  2. کردستان
۲۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۲۶

امام جمعه بیجار:

پیروی از ولایت فقیه زمینه ساز سعادت نظام اسلامی است

پیروی از ولایت فقیه زمینه ساز سعادت نظام اسلامی است

بیجار- امام جمعه بیجار گفت: پیروی از ولایت فقیه زمینه ساز سعادتمندی و موفقیت‌ نظام اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی مرادی سه شنبه شب در یادواره شهدای منطقه توپ‌آغاج و روستاهای حومه که در مسجد امام حسین(ع) روستای چغور قشلاق به همت دانشجویان جهادگر قرارگاه سازندگی شهید علیرضا شجاعی استان البرز برگزار شد، اظهار داشت: سعادت انسان در گرو ایمان به خداوند، تقوا و قرار گرفتن در مسیر اهل بیت (ع) است.

وی افزود: تمسک به اهل بیت و حرکت در مسیر الهی سعادت انسان را در جامعه به دنبال دارد و باید در مسیر امن الهی حرکت کرد.

وی همراه بودن با صادقین که یکی از آنها امام جعفر صادق (ع) است را از وظایف شیعیان دانست و عنوان کرد: الگو قرار دادن ائمه اطهار زمینه ساز سعادت جامعه بشری است و به همین دلیل ما باید در این راستا حرکت کنیم.

وی اضافه کرد: اگر انسان باورها و اعتقادات خود را از قرآن و اهل بیت (ع) فرا بگیرد هیچ انحرافی بر این باورها و اعتقادات وارد نمی شود و اگر دین از قرآن و اهل بیت(ع) فرا گرفته نشود قطعا با نقص همراه خواهد بود.

حجت الاسلام مرادی در ادامه به جایگاه والای شهیدان اشاره کرد و بیان داشت: شهدا در مکتب اهل بیت درس رشادت و ایثار را آموختند و با تمسک به ائمه اطهار توانستند راه سعادت را پیمودند.

وی همچنین همچنین ضمن تأکید بر لزوم بصیرت و دشمن‌شناسی ملت ایران، گفت: لازم است تا با تبعیت از فرامین ولایت فقیه و مقام معظم رهبری، زمینه‌ساز تحقق عوامل و شرایط ظهور و برقراری حکومت عادلانه مهدوی را فراهم کنند.

امام جمعه بیجار در پایان سعادت روز افزون نظام اسلامی را در گرو پیروی از ولایت فقیه دانست و اظهار داشت: مردم و مسئولین در هر برهه از تاریخ انقلاب اسلامی که بیشتر ولایت‌پذیری داشته‌اند توفیقات نظام اسلامی بیشتر شده است.

کد مطلب 2881701

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها