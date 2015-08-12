پیروی از ولایت فقیه زمینه ساز سعادت نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی مرادی سه شنبه شب در یادواره شهدای منطقه توپ‌آغاج و روستاهای حومه که در مسجد امام حسین(ع) روستای چغور قشلاق به همت دانشجویان جهادگر قرارگاه سازندگی شهید علیرضا شجاعی استان البرز برگزار شد، اظهار داشت: سعادت انسان در گرو ایمان به خداوند، تقوا و قرار گرفتن در مسیر اهل بیت (ع) است.

وی افزود: تمسک به اهل بیت و حرکت در مسیر الهی سعادت انسان را در جامعه به دنبال دارد و باید در مسیر امن الهی حرکت کرد.

وی همراه بودن با صادقین که یکی از آنها امام جعفر صادق (ع) است را از وظایف شیعیان دانست و عنوان کرد: الگو قرار دادن ائمه اطهار زمینه ساز سعادت جامعه بشری است و به همین دلیل ما باید در این راستا حرکت کنیم.

وی اضافه کرد: اگر انسان باورها و اعتقادات خود را از قرآن و اهل بیت (ع) فرا بگیرد هیچ انحرافی بر این باورها و اعتقادات وارد نمی شود و اگر دین از قرآن و اهل بیت(ع) فرا گرفته نشود قطعا با نقص همراه خواهد بود.

حجت الاسلام مرادی در ادامه به جایگاه والای شهیدان اشاره کرد و بیان داشت: شهدا در مکتب اهل بیت درس رشادت و ایثار را آموختند و با تمسک به ائمه اطهار توانستند راه سعادت را پیمودند.

وی همچنین همچنین ضمن تأکید بر لزوم بصیرت و دشمن‌شناسی ملت ایران، گفت: لازم است تا با تبعیت از فرامین ولایت فقیه و مقام معظم رهبری، زمینه‌ساز تحقق عوامل و شرایط ظهور و برقراری حکومت عادلانه مهدوی را فراهم کنند.

امام جمعه بیجار در پایان سعادت روز افزون نظام اسلامی را در گرو پیروی از ولایت فقیه دانست و اظهار داشت: مردم و مسئولین در هر برهه از تاریخ انقلاب اسلامی که بیشتر ولایت‌پذیری داشته‌اند توفیقات نظام اسلامی بیشتر شده است.