برخی سخنان مسئولان پسرفت در مسیر انقلاب و اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشگر محمدعلی جعفری صبح امروز در همایش اساتید و نخبگان حوزه‌های علمیه مشهد و قم، گفت: برخی حرف‌های آقایان و مسئولان پسرفت در مسیر انقلاب، دین و اسلام است، وقتی آنها چنین حرف‌هایی را می‌گویند، تلاش هم می‌کنند تا این حرف‌ها را عملی کنند.

وی با اشاره به تغییر شکل تهدیدات از نظامی و امنیتی به فرهنگی و نرم، گفت: رهبر معظم انقلاب نگرانی‌های خود را در این باره در قالب شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی بیان می‌کردند، ولی در هیچ کجا و هیچ‌کس به این موضوع توجه نمی‌شد.

جعفری ادامه داد: زمانی که جریان دوم خرداد هم در دهه دوم انقلاب پیش آمد، به این جریانات و مباحث رسمیت بخشید و با اهرم فشار و امنیتی کردن مسائل سیاسی و فرهنگی که نتایج همان بی‌توجهی‌ها بود، تهدیدهای جدی علیه انقلاب اسلامی پدید آمد.

وی با بیان اینکه باید دائم مراقب انقلاب اسلامی باشیم، گفت: مسئله امنیتی و دفاعی در کشور مسئول دارد و آنها با ناامنی و تهدیدات مقابله می‌کنند، بنابراین باید بدانیم دفاع از انقلاب اسلامی با دفاع از تمامیت ارضی کشور متفاوت است.

وی افزود: تا مدت زیادی ما نیز در سپاه فکر می‌کردیم وظیفه اصلی ما مقابله با تهدید دفاعی و امنیتی است و به همین دلیل هم آمادگی‌های دفاعی و نظامی سپاه بسیار رشد و توسعه پیدا کرد و امروز سپاه با اتکا به مردم، سلاح ایمان و فناوری‌های مختلف از قدرت عظیمی برخوردار است.

وی با اشاره به بروز تهدیدی متفاوت از سال‌های ۷۷، ۷۸ گفت: از سال‌های ۷۷، ۷۸ تهدید دیگری غیر از تهدیدهای امنیتی و دفاعی برای ما ملموس شد که می‌توانست انقلاب اسلامی را با مشکل مواجه کند. جلوی پیشرفت انقلاب را بگیرد و آن را به انحراف ببرد و این کارها انجام شد.

سرلشگر جعفری تأکید کرد: اگر این اتفاقات نمی‌افتاد، رهبری نمی‌گفتند ما در مرحله سوم انقلاب تقریباً در حال در جا زدن هستیم و پیشرفتی نداریم.

وی با اشاره به اینکه دو دهه اول انقلاب را به خوبی پشت سر گذاشته‌ایم و مرحله استقرار نظام را با موفقیت گذرانده‌ایم، اظهار کرد: مقابله با تهدیدهای امنیتی توانست پایه‌های نظام را مستحکم‌تر کند که این امر نتایج و دستاوردهای هشت سال جنگ تحمیلی بود.

وی بیان کرد: بنا به فرموده رهبر انقلاب، مرحله چهارم انقلاب اسلامی، اسلامی شدن جامعه و مرحله پنجم، تشکیل جامعه جهانی اسلامی بوده و این در واقع همان مسیری است که انقلاب اسلامی باید پیش برود.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وضعیت فرهنگی و اخلاقی جامعه را بسیار نگران‌کننده اعلام کرد و افزود: ما هم‌اکنون پیشرفتی در این زمینه‌ها نداشتیم، بنابراین باید بررسی کنیم و ببینیم انتظاری که پس از چندین سال از انقلاب اسلامی وجود دارد، چیست و جامعه ما باید چگونه جامعه‌ای باشد.

وی تأکید کرد: هر تشکل بسیج که دور هم جمع می‌شوند، باید یک مسئله داشته باشند که آن هم باید انقلاب اسلامی باشد و ببینند انقلاب هم‌اکنون چه وضعی دارد و نقش هر قشر در برطرف کردن گیرهای انقلاب اسلامی چیست.

جعفری مأموریت اصلی بسیج و سپاه را حفظ، توسعه و تعمیق انقلاب اسلامی دانست و بیان کرد: رهبر انقلاب می‌گفتند؛ پاسداری یعنی حفظ انقلاب اسلامی اما این حفظ دو شاخه دارد که شاخه اول آن پاسداری محافظه‌کارانه و دیگری پاسداری غیرمحافظه‌کارانه است.

وی با بیان اینکه از دیدگاه رهبری پاسداری از انقلاب اسلامی باید درست، کامل، به‌موقع و غیرمحافظه‌کارانه باشد، اظهار کرد: معنای درست، کامل و به‌موقع بودن این پاسداری روشن است اما غیرمحافظه‌کارانه پاسداری کردن از دیدگاه مقام معظم رهبری؛ یعنی انقلاب اسلامی ماهیتی دارد که آن را زنده و پویا کرده است، بنابراین انقلاب اسلامی باید به سمت اهداف خود پیش برود، در غیر این صورت متوقف شده است.

جعفری با اشاره به شعار خطرناکی که برخی افراد بیان می‌کردند، گفت: برخی افراد می‌گفتند که نظام اسلامی مستقر شده و حالا باید مردم خود را اداره کنیم و به ما ربطی ندارد که در کشورهای دیگر چه اتفاقی می‌افتد. این همان شعار خطرناکی بود که برخی افراد بیان می‌کردند و چفیه‌ای که بر دور گردن رهبر انقلاب قرار دارد، برای مقابله با همین تفکرات است.

جعفری افزود: خطر اصلی ما ایجاد انحراف در مسیر انقلاب اسلامی، در داخل است و چفیه‌ روی دوش آقا نیز علامت همین موضوع است.

وی با اشاره به اهداف انقلاب اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری، گفت: تحقق جامعه اسلامی، استقرار عدالت، اخلاق اسلامی و سبک زندگی مردم وظیفه اصلی انقلاب در جنبه‌های ایجابی آن است. اگر مراحل سوم و چهارم انقلاب را پشت سر نگذاریم، در واقع انقلاب اسلامی ناقص بوده و پیشرفتی نکرده است.

جعفری بیان کرد: اگر فقط از انقلاب فعلی محافظت کنیم تا این انقلاب به عقب برنگردد، در واقع همان پاسداری محافظه‌کارانه است که مورد انتظار رهبری نیست، بلکه باید از حالت پیش‌‌رونده‌ای و پیش‌برندگی انقلاب دفاع شود.

وی با تأکید بر اینکه در سال‌های قبل، احساس خطر، مربوط به مسائل امنیتی، ‌نظامی و دفاعی بود، گفت: تهدیدها دفاعی و امنیتی علیه انقلاب اسلامی، تهدید نیست، بلکه یک فرصت است. ممکن است تهدیدات دفاعی و امنیتی، ‌ تهدیدی برای تمامیت ارضی کشور و آرامش مردم باشد، اما برای انقلاب اسلامی یک تهدید به‌شمار نمی‌آید.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه اگر ۸ سال جنگ تحمیلی نبود، انقلاب اسلامی در دنیا توسعه پیدا نمی‌کرد، بیان کرد: به‌خوبی در مقابل تهدیدهای دفاعی، امنیتی ایستادگی کرده و همچنان هم می‌ایستیم و انقلاب اسلامی به برکت مقاومت مردم حفظ شده است.

وی اظهار کرد: انقلاب اسلامی شعارهای مختلفی دارد که یکی از این شعارها استکبارستیزی و مقابله با ظلم و ستم است. تهدیدها، فشارها و تحریم‌های اقتصادی نیز به خاطر همین مقاومت و ایستادگی مردم در برابر نظام سلطه است.

جعفری با بیان اینکه تا کنون انقلاب اسلامی در بعد سلبی، دفاعی و مقابله با تهدیدهای دفاعی امنیتی و اقتصادی موفق بوده است، گفت:‌ انقلاب باید به پیش برود و نباید در مرحله سوم خود متوقف شده و در جا بزند، هم‌اکنون بیش از ۱۰ سال است که رهبر انقلاب این نیاز را به‌صورت شفاف برای اقشار مختلف مردم مطرح می‌کنند.

وی به موضوع تحول و پیشرفت در مسائل فرهنگی و علمی به‌عنوان یکی از خواسته‌های رهبر انقلاب اشاره کرد و افزود: نه اینکه هیچ کاری در این عرصه‌ها انجام نشده باشد، بلکه باید بگوییم در موضوعات علمی پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم، اما ماهیت انقلاب اسلامی یک ماهیت فرهنگی و اعتقادی بوده و پیشرفت آن هم در همین عرصه‌ها تعریف می‌شود.

وی تأکید کرد: تا اقدامات ایجابی انجام نگیرد، انقلاب به سمت اهداف والای خود پیش نمی‌رود. رهبری نیز برخی مأموریت‌های فرهنگی را بر عهده سپاه گذاشته‌اند، ‌ اما این مأموریت‌ها نیز نوعی مقابله محسوب می‌شود که به اعتقادات و باورهای مردم برمی‌گردد که این امر کار سپاه نیست.

جعفری افزود: سپاه می‌تواند بسترها را آماده کرده و زمینه‌سازی کند، اما کسی که بار اصلی این مأموریت بر دوش آن است، حوزه‌های علمیه و روحانیت ما هستند.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب درباره تحول در علوم انسانی دانشگاه‌ها، گفت: این علوم انسانی که هم‌اکنون در ذهن جوانان ما فرو می‌کنند، علوم انسانی اسلامی و مورد نیاز جامعه ما نیست، بلکه علوم انسانی غربی بوده که با مبانی اسلامی و دینی ما مطابقت ندارد.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: یکی از وظایف اصلی بسیج اساتید حوزه‌های علمیه که باید برای آن کار اساسی انجام دهند، متحول کردن علوم انسانی دانشگاه‌ها با استفاده از مبانی دینی است.