سالانه ۱.۵ میلیون تن کالا از مرز رازی- کاپی کوی ترانزیت می شود

حسین سیوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت این مرز به جهت ارتقای مبادلات اقتصادی دو کشور ایران و ترکیه اظهارداشت: همچنین در سال بیش از ۳۶ هزار نفر از طریق این راه به ایران، ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی و نیز بالعکس تردد می کنند.

وی ادامه داد: در این راستا امسال با همکاری های مستمر و نیز مساعدت مدیران راه آهن آذربایجان جهت رفاه حال مسافران امکان سوار و پیاده شدن مسافران از قطارهای بین المللی در ایستگاه راه آهن رازی خوی فراهم شد.

سیوانی به روند اجرای پروژه تعریض جاده خوی - رازی اشاره کرد و گفت: این جاده به طور رسمی در هفته دولت و آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح سوم در این محور نیز همزمان شروع می شود.

فرماندار خوی با بیان اینکه در صورت تعریض جاده خوی – قطور این محور از جاده فرعی به جاده اصلی تبدیل خواهد شد گفت: طرح تعریض و چهار بانده شدن جاده خوی- رازی در راستای ارتقای ایمنی جاده و برقراری و رونق ترانزیت كالا از این مسیر اجرایی می شود.

سیوانی با اشاره به اینکه فاز اول طرح تعریض این جاده از عرض ۹ متر به ۱۲ متر خواهد بود یاد آور شد: تعریض هفت و نیم کیلومتر از این جاده با اعتباری بالغ بر ۳۲ میلیارد ریال به پیمانکار واگذار شده است.

فرماندار خوی ادامه داد: روزانه بیش از ۱۵۰ دستگاه خودرو از این جاده برای رسیدن به پایانه مرز رازی و صدها دستگاه خودروی دیگر اهالی بخش قطور در این محور تردد می کنند.

مرز رازی - کاپی کوی به عنوان دروازه اتصال ایران به اروپا بوده بطوریکه بر اساس اسناد تاریخی جاده ابریشم نیز در گذشته دقیقا از این منطقه عبور می کرد که هم اکنون شهرستان خوی و این مرز در شمالغرب کشور به محلی برای صادرات کالا به اروپا تبدیل شده است.