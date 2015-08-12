محور زنجان - قزوین بیشترین تردد را به خود اختصاص داد

ایرج دستنشان در گفتگو با خبرنگار مهر، به تعداد ترددها طی چهار ماهه سالجاری در جادههای استان زنجان اشاره کرد و افزود: طی این بازه زمانی ۲۸ هزار و ۶۰۰ تردد در جادههای استان زنجان انجام گرفته است.
وی اظهار داشت: طی این بازه زمانی ۲۱ درصد ترددها در جادههای زنجان مربوط به وسایل نقلیه و ۷۹ درصد مربوط به وسایل نقلیه سواری و سبک بوده است.
مدیرکل حمل و نقل و پایانههای استان زنجان به تخلفات صورت گرفته طی چهار ماهه سالجاری در جادههای استان زنجان اشاره کرد و افزود: طی این بازه زمانی ۱۸ درصد تخلفات مربوط به سرعت غیرمجاز، یک درصد سبقت غیرمجاز و ۱۵ درصد مربوط به عدم رعایت فاصله طولی بوده است. دستنشان بیشترین نرخ تردد را مربوط به محور زنجان به قزوین عنوان کرد.
مدیرکل سازمان حمل و نقل و پایانههای استان زنجان گفت: در حالحاضر با توجه به زیاد بودن سفرهای تابستانی در جادههای زنجان، مسافران حتما قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.
دستنشان گفت: با توجه به اینکه دوربینهای سرعتسنج تخلفات را آنلاین ثبت میکنند، این امر باعث شده که رانندگان آستانه دقت خود را در رانندگی را افزایش دهند و هیچگونه مورد اعتراض به میزان تخلفات از سوی رانندگان نباشد.
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