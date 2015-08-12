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۲۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۵۵

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان:

محور زنجان - قزوین بیشترین تردد را به خود اختصاص داد

محور زنجان - قزوین بیشترین تردد را به خود اختصاص داد

زنجان - مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان زنجان گفت: طی چهار ماهه سال‌جاری بیشترین تردد مربوط به محور زنجان به قزوین بوده است.

ایرج دست‌نشان در گفتگو با خبرنگار مهر، به تعداد ترددها طی چهار ماهه سال‌جاری در جاده‌های استان زنجان اشاره کرد و افزود: طی این بازه زمانی ۲۸ هزار و ۶۰۰ تردد در جاده‌های استان زنجان انجام گرفته است.

وی اظهار داشت: طی این بازه زمانی ۲۱ درصد ترددها در جاده‌های زنجان مربوط به وسایل نقلیه و ۷۹ درصد مربوط به وسایل نقلیه سواری و سبک بوده است.  

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان زنجان به تخلفات صورت گرفته طی چهار ماهه سال‌جاری در جاده‌های استان زنجان اشاره کرد و افزود: طی این بازه زمانی ۱۸ درصد تخلفات مربوط به سرعت غیرمجاز، یک درصد سبقت غیرمجاز و ۱۵ درصد مربوط به عدم رعایت فاصله طولی بوده است. دست‌نشان بیشترین نرخ تردد را مربوط به محور زنجان به قزوین عنوان کرد.  

مدیرکل سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان زنجان گفت: در حال‌حاضر با توجه به زیاد بودن سفرهای تابستانی در جاده‌های زنجان، مسافران حتما قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

دست‌نشان گفت: با توجه به اینکه دوربین‌های سرعت‌سنج تخلفات را آنلاین ثبت می‌کنند، این امر باعث شده که رانندگان آستانه دقت خود را در رانندگی را افزایش دهند و هیچ‌گونه مورد اعتراض به میزان تخلفات از سوی رانندگان نباشد.

کد مطلب 2881732

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