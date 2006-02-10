روش تشخيص آلزايمر در مراحل ابتدايي ابداع شد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، در حال حاضر در حدود 12 ميليون نفر در سرتاسر جهان مبتلا به آلزايمر هستند و با توجه به تشابه برخي علائم اين بيماري با آثار كهنسالي ، افراد دير به بيماري خود پي مي برند و زماني براي درمان خود اقدام مي كنند كه بيماري پيشرفت كرده است و امكان درمان موثر وجود ندارد.

اما اخيراً دانشمندان كشف كرده اند با آزمايش مايع مغزي نخاعي افراد مشكوك به اين بيماري مي توان آلزايمر را در مراحل اوليه تشخيص داد.

در بررسي كه به اين منظور انجام شد، متخصصان 137 بيماري كه در به خاطر آوردن مسائل و فعاليتهاي شناختي مغز به صورت غير حاد مشكل داشتند به همراه 39 فرد سالم را مورد مطالعه قرار دادند و به بررسي مايع مغزي نخاعي آنها پرداختند.

پس از گذشت 4تا 5 سال 42 درصد بيماران مبتلا به آلزايمر و 15 درصد نيز دچار مشكلات حافظه اي شديد و حواس پرتي شدند. نكته قابل توجه اين بود كه همگي اين افراد داراي علائم ويژه اي در مايع مغزي نخاعي بودند .

به گزارش "مهر"، تا كنون داروي خاصي براي معالجه قطعي آلزايمر تهيه نشده اما در صورت تشخيص زود هنگام آن مي توان با استفاده از داروهاي موجود روند پيشرفت بيماري را به تاخير انداخت و به اين ترتيب ابداع روش اخير، خبر خوبي براي جامعه پزشكي به شمار مي رود.

محققان معتقدند كه به منظور تشخيص سريع و قطعي اين بيماري بايد اين شيوه را به همراه آزمايشات ديگر نظير گرفتن عكسهاي گوناگون از مغز به كار برد تا نتيجه موثرتر و قاطع تر باشد.