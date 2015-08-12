خبرنگاران بدون نگاه های جناحی و قومی امانت داران مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، علی القاصی مهر ظهر چهارشنبه در مراسم تقدیر از خبرنگاران حوزه قضایی فارس، گفت: کار خبرنگار کمتر از جهاد در راه خدا نیست، سختی و خطراتی دارد که در جهت انجام وظیفه تا مرز شهادت نیز پیش می رود.

وی ادامه داد: ارزش کار خبرنگار و کسانی که در رسانه های فعالیت می کنند از این جهت دارای مقام است که بنیان های فکری و اعتقادی جامعه را می سازند.

مدیرکل دادگستری فارس افزود: خبرنگاران با شناسایی نیازهای جامعه زمینه رشد و تعالی اجتماع را فراهم می کنند.

القاصی مهر با بیان اینکه تحکیم و تعمیق امنیت و آرامش در جامعه اولویت خبرنگاران باشد، گفت: محور فعالیت ها باید در راستای آرامش روح و فکر جامعه باشد.

وی با اشاره به اینکه مهم ترین رسالت برای رسانه ها حرکت در مسیر دفاع از ارزش ها و آرمان های امام (ره) است، گفت: خبرنگاران به عنوان قاضیان فکری و اعتقادی جامعه باید دقت نظر و اقدام به موقع داشته باشند تا اجازه ندهند کوچکترین انحراف فکری در جامعه ایجاد شود.

مدیرکل دادگستری فارس تصریح کرد: خبرنگاران باید انتقاد را مدنظر خود قرار دهند اما باید مراقب باشند که انتقادات همراه با تخریب و پاک کردن مسائل کشور نباشد.

القاصی مهر ادامه داد: مصالح نظام و مردم باید به عنوان یک اولویت برای خبرنگار مدنظر قرار داده شود و فارغ از هر نگاه سیاسی و جناحی امانت دار مردم باشد.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی اطلاع رسانی به موقع و مناسب را در دستور کار خود دارد، گفت: موضوعات مربوط به دستگاه قضایی به دلیل حفاظت از آبروی مردم بسیار حساس است بنابراین اطلاع رسانی در این راستا باید درزمان مناسب ناجام شود.

مدیرکل دادگستری فارس تاکید کرد: حفاظت از آبروی مردم وظیفه مهم و اصلی خبرنگاران و دستگاه قضایی استان است.