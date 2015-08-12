موفقیتهای ارتش افغانستان در ولایت فاریاب

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، سرپرست ولایت فاریاب گفت: از زمان آغاز عملیات های ارتش در این ولایت، بیش از ۳۰۰ تروریست کشته شده است.

«عبدالستار بارز»، سرپرست ولایت فاریاب عملیات های ارتش در این منطقه را موفقیت آمیز خواند و گفت: تاکنون بیش از ۷۰ روستا از کنترل طالبان خارج شده است.

وی افزود: ۱۴۷ عضو طالبان توسط نیروهای امنیتی افغان بازداشت شده اند و بسیاری از تجهیزات جنگی طالبان به دست نیروهای امنیتی افتاده است.

همزمان با وخامت اوضاع امنیتی ولایت فاریاب افغانستان، «عبدالرشید دوستم»، معاون اول اشرف غنی شخصا فرماندهی جنگ علیه طالبان را به عهده گرفت و اکنون نیروهای ارتش در حال غلبه بر طالبان هستند.

گفته می شود بسیاری از اعضای طالبان به ولایت های غور و بادغیس گریخته اند.