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۲۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۱۹

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در گفتگو با مهر:

اعتبار پروژه های عمرانی شهرستان هوراند ۵۰ درصد افزایش می یابد

اعتبار پروژه های عمرانی شهرستان هوراند ۵۰ درصد افزایش می یابد

هوراند- نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی از افزایش ۵۰ درصدی اعتبار پروژه های عمرانی شهرستان هوراند خبر داد.

ارسلان فتحی پور در گفتگو با خبرنگار مهر از ایجاد بخشداری در بخش آقبراز شهرستان هوراند خبر داد و اظهار داشت: اقدامات لازم در خصوص ایجاد بخشداری و ارتقای آقبراز هوراند به بخش در مراحل پایانی قرار دارد و در صورت تایید وزارت کشور بخشدار آقبراز انتخاب می شود.

وی در همین خصوص خاطر نشان شد: کارشناسان بررسی های لازم را در مورد ایجاد بخشداری در بخش آقبراز شهرستان هوراند انجام داده اند و در صورت تصویب این موضوع، دهستان آقبراز به بخش ارتقاء خواهد یافت.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی همچنین از افزایش اعتبارات عمرانی شهرستان هوراند خبر داد و گفت: امسال اعتبار پروژه های عمرانی هوراند حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر متاسفانه درآمدها و مخارج هیچ گونه همخوانی با یکدیگر ندارد، تصریح کرد: صرف کردن اعتبارات برای انجام پروژه های برخی از شهرها، مانع رشد و توسعه شهرهای کم درآمد می شود.

فتحی پور در پایان با بیان اینکه منطقه آقبراز فاقد مرکز فوریت های پزشکی است، خاطرنشان کرد: هماهنگی های لازم در جهت ایجاد مرکز فوریت های پزشکی با ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی تبریز انجام شده و ایجاد زیرساخت های این مرکز درحال اجرا است.

کد مطلب 2881837

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