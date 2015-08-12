اعتبار پروژه های عمرانی شهرستان هوراند ۵۰ درصد افزایش می یابد

ارسلان فتحی پور در گفتگو با خبرنگار مهر از ایجاد بخشداری در بخش آقبراز شهرستان هوراند خبر داد و اظهار داشت: اقدامات لازم در خصوص ایجاد بخشداری و ارتقای آقبراز هوراند به بخش در مراحل پایانی قرار دارد و در صورت تایید وزارت کشور بخشدار آقبراز انتخاب می شود.

وی در همین خصوص خاطر نشان شد: کارشناسان بررسی های لازم را در مورد ایجاد بخشداری در بخش آقبراز شهرستان هوراند انجام داده اند و در صورت تصویب این موضوع، دهستان آقبراز به بخش ارتقاء خواهد یافت.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی همچنین از افزایش اعتبارات عمرانی شهرستان هوراند خبر داد و گفت: امسال اعتبار پروژه های عمرانی هوراند حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر متاسفانه درآمدها و مخارج هیچ گونه همخوانی با یکدیگر ندارد، تصریح کرد: صرف کردن اعتبارات برای انجام پروژه های برخی از شهرها، مانع رشد و توسعه شهرهای کم درآمد می شود.

فتحی پور در پایان با بیان اینکه منطقه آقبراز فاقد مرکز فوریت های پزشکی است، خاطرنشان کرد: هماهنگی های لازم در جهت ایجاد مرکز فوریت های پزشکی با ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی تبریز انجام شده و ایجاد زیرساخت های این مرکز درحال اجرا است.