ثبت نام از معلولان واجد شرایط در آزمون استخدامی آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، مهناز کاشی همزمان با ثبتنام فارغالتحصیلان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش از جذب ۹۳ معلول مطابق با قانون جذب ۳ درصد خبر داد و گفت: از ۳ هزار و ۷۰۰ نفر مجوز استخدام افراد واجد شرایط، براساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، ۹۳ معلول میتوانند تا ۲۱ مرداد ماه از طریق پایگاه اطلاعرسانی سنجش اقدام کنند.
رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور، افزود: بر این اساس معلولان دارنده مدرک فوق دیپلم و بالاتر میتوانند در صورت واجد شرایط بودن در این آزمون استخدامی شرکت کنند و شرط سنی برای دارندگان مدرک فوق دیپلم ۲۵ سال، لیسانس ۳۰ سال و فوق لیسانس ۳۵ سال است.
وی با بیان اینکه رشتههای شغلی این آزمون به سه گروه استادکار، هنرآموز و عمومی تقسیم شده است، در پایان یادآور شد: در مجموع فارغالتحصیلان ۵۶ رشته با توجه به نیاز استانها میتوانند در این آزمون استخدامی شرکت کنند؛ این آزمون ۲۷ شهریور برگزار و ۲۴ شهریور کارت ورود به جلسه منتشر میشود.
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