محمود خوربین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص غیبت کریم باقری در اصفهان گفت: چهار بازیکن ما در تهران باقی مانده‌اند و به علت این که مربی بدنساز ما در ایران حضور ندارد، برانکو ایوانکویچ از باقری در خواست کرد تا او در تهران بماند و بازیکنان را تمرین بدهد.

وی در رابطه با اینکه با توجه به غیبت نوروزی و عدم حضور بنگر و نورمحمدی در ترکیب، چه کسی بازوبند کاپیتانی را به بازو خواهد بست، گفت: اول باید دید برانکو چه کسانی را در ترکیب به میدان می‌فرستد و اگر نورمحمدی و بنگر در ترکیب نباشند، هر بازیکنی که قدیمی‌تر باشد، بازوبند کاپیتانی را خواهد بست که کفشگری و عالیشاه از این شانس برخوردارند.