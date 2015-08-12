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۲۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۰۲

خوردبین در گفتگو با مهر:

عالیشاه و کفشگری شانس‌های کاپیتانی پرسپولیس برابر سپاهان هستند

عالیشاه و کفشگری شانس‌های کاپیتانی پرسپولیس برابر سپاهان هستند

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس گفت: کاپیتانی بستگی به ترکیبی دارد که برانکو به میدان می‌فرستد و عالیشاه و کفشگری از شانس کاپیتانی برابر سپاهان برخوردارند.

محمود خوربین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص غیبت کریم باقری در اصفهان گفت: چهار بازیکن ما در تهران باقی مانده‌اند و به علت این که مربی بدنساز ما در ایران حضور ندارد، برانکو ایوانکویچ از باقری در خواست کرد تا او در تهران بماند و بازیکنان را تمرین بدهد.

وی در رابطه با اینکه با توجه به غیبت نوروزی و عدم حضور بنگر و نورمحمدی در ترکیب، چه کسی بازوبند کاپیتانی را به بازو خواهد بست، گفت: اول باید دید برانکو چه کسانی را در ترکیب به میدان می‌فرستد و اگر نورمحمدی و بنگر در ترکیب نباشند، هر بازیکنی که قدیمی‌تر باشد، بازوبند کاپیتانی را خواهد بست که کفشگری و عالیشاه از این شانس برخوردارند.

کد مطلب 2881847

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