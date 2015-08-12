دستور استاندار تهران برای رفع موانع تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد با حضور سيدحسين هاشمي، استاندار تهران و جمعي از معاونان استانداري، مديران ادارات صنعت و معدن،تامين اجتماعي،امور مالياتي استان تهران، نمايندگاني از بانك هاي ملي،سپه،ملت،صادرات و صنعت و معدن برگزار شد.

در اين جلسه مديران ۱۵ شركت توليدي و صنعتي مشكلات خود را با استاندار تهران در ميان گذاشتند. همچنین طرح مشكلات مالي شركت ها از جمله اقساط وام و بدهي بانكي،بدهي هاي مالياتي،كمبود نقدينگي،بدهي به سازمان تامين اجتماعي،بازسازي ماشين آلات كارخانه ها،مشكلات شركت ها با دستگاه هاي اجرايي،بدهي به ادارات دارايي ومشكلات در تامين برق و گاز كارخانه از جمله مسايلي بود كه از سوي صاحبان صنايع در جلسه مطرح شد.

در اين جلسه كه به مدت ۲ ساعت به طول انجاميد،استاندار تهران پس از استماع مشكلات تك تك صاحبان صنايع با تاكيد بر حمايت از صنعتگران و توليدكنندگان استان، دستورات لازم را به مديران اجرايي براي حل مسايل مطرح شده صادر كرد.

تسهيل در تقسط بدهي هاي توليدكنندگان و صاحبان صنايع به بانك ها و سازمان تامين اجتماعي، كمك به راه اندازي صنايعي كه به دليل مشكلات تعطيل شده است و تسهيل در دستيابي توليدكنندگان به مواد اوليه از جمله راهكارهايي بود كه با دستور استاندار تهران براي حمايت از ۱۵ شركت حاضر در جلسه صادر شد .