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۲۳ مرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۵۰

خودرویی لوکس و متعلق به آینده؛

درهای خودکاری که به روی سرنشینان باز می شوند

درهای خودکاری که به روی سرنشینان باز می شوند

یک شرکت خودروساز کره ای از محصولی مفهومی رونمایی کرده که می توان آن را نمایی از آینده خودروهای لوکس به شمار آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت خودروسازی هیوندای که همواره به ساخت خودروهای نه چندان گران اما کاربردی و پرطرفدار شهرت داشته حالا با رونمایی از خودروی مفهومی جدید خود یعنی Vision G نشان داده که در زمینه طراحی خودروهای لوکس و گران قیمت نیز برنامه ویژه ای دارد.

مهمترین ویژگی این خودروی مفهومی، ساختار کلاسیک آن در تلفیق با یک بدنه کشیده و جلوپنجره بسیار بزرگ است به طوریکه می توان آن را یکی از طولانی ترین خودروهای جهان به حساب آورد.

درهای خودرو به طور خودکار باز می شوند و بدین ترتیب بازدیدکننده را به فضای لوکس داخل هدایت می کنند.

خودرو مجهز به موتور ۵ لیتری ۸ سیلندی است که پیشتر در مدل Genesis Coupe هیوندای نیز به کار گرفته شده است. این موتور قدرتمند ۴۲۰ اسب بخار توان دارد.

قرار است محصول مفهومی هیوندای در نمایشگاهی که در روزهای آتی در کالیفرنیا برگزار می شود رسما رونمایی شود.

کد مطلب 2881933

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