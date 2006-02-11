  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۲ بهمن ۱۳۸۴، ۱۰:۰۶

رئيس دانشگاه آزاد واحد نيشابور در گفتگو با "مهر":

تعداد دانشجويان بورسيه دكتري دانشگاه آزاد نيشابور افزايش مي يابد

تعداد دانشجويان بورسيه دكتري دانشگاه آزاد نيشابور افزايش مي يابد

اكنون 10 دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور بورسيه دكتري هستند كه در آينده تعداد آنها به 13 نفر مي رسد.

سيد "علي مير ابراهيمي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد، با اشاره به پيشرفت اين دانشگاه از زمان تاسيس تاكنون افزود: پس از گذشت 20سال از تاسيس اين دانشگاه اكنون 48 رشته در مقاطع كارداني و كارشناسي و 5 رشته در مقطع كارشناسي ارشد تدريس مي شود.

وي اضافه كرد: هم اكنون 6 هزار دانشجو در اين دانشگاه تحصيل مي كنند. همچنين تاكنون 6 هزار و  500 دانشجو از اين مركز آموزش عالي فارغ التحصيل شده اند.

رئيس دانشگاه آزاد واحد نيشابور به روند فعاليت هاي عمراني و فرهنگي اين واحد پرداخت و گفت: كتابخانه اين دانشگاه با وسعت  2 هزار و 608 متر مربع داراي 35 هزار جلد كتاب، 174نشريه فارسي و لاتين و 19 نشريه لاتين است كه از نظر وسعت بزرگترين كتابخانه در سطح منطقه است. اين كتابخانه بايد با افزايش تعداد كتب علمي و كمك درسي به استاندارد جهاني نزديك شود تا در ارتقا سطحي دانشگاه موثر باشد.

کد مطلب 288198

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها