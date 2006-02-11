رييس جمهور خواستار رسيدگي به مشكلات حاكم بر بازار سيمان كشور شد/ تشكيل كميته تنظيم بازار سيمان به رياست معاون اول رييس جمهور

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در جلسه اخير شوراي اقتصاد موضوع خروج سيمان از سبد حمايتي و ورود آن به بورس فلزات و كالاي صنعتي مطرح شد و اعضاي جلسه همگي بر نارسايي ها و رانت هاي موجود در بازار سيمان تاكيد كردند..

بر اساس اين گزارش، در اين جلسه رييس جمهوري ضمن اظهار تاسف از مشكلات و رانت هاي موجود در بخش سيمان ، به طور جدي خواستارتدوين راهكارهاي مناسب براي حل اين مشكلات و جلوگيري از رانت جويي در بازار سيمان شد.

در راستاي تاكيدات رييس جمهور، كميته تنظيم بازاربه رياست معاون اول رييس جمهوردر هفته گذشته تشكيل شد و در آن در زمينه راهكارهاي حل مشكلات بازار سيمان چاره انديشي و تبادل نظر گرديد.

اين گزارش مي افزايد: در اين جلسه كه داوودي معاون اول رييس جمهورو وزراي اقتصادي دولت نيز حضور داشتند، در زمينه مشكلات بازار سيمان و راهكارهاي آن بحث و بررسي شد ولي جمع بندي آن به جلسه روز دوشنبه گذشته كميته بعدي تنظيم بازار موكول شد كه اين جلسه نيز بنا به دلايلي برگزار نشد.

براساس اين گزارش، پيش بيني مي شود كه كميته تنظيم بازار در هفته جاري راهكارهاي حل مشكل بازار سيمان و آزاد سازي آن را نهايي و به شوراي اقتصاد ارايه دهند.