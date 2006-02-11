دانشجويان با بيماري هاي ايدز، وباي التور و آنفولانزاي پرندگان آشنا شدند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، مركز بهداشت و درمان دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران به منظور انجام رسالت اطلاع رساني و ارتقاي دانش سلامت دانشجويان به عنوان مخاطبين اصلي و نيز كاركنان دانشگاه و عامه مردم، فعاليت هاي مختلفي از جمله برگزاري نشست هاي متعدد آموزشي برگزار كرد.

برگزاري نشست آموزشي ويژه كاركنان معاونت دانشجويي، فرهنگي دانشگاه، برپايي دوره هاي آموزشي بهداشتي براي نيروهاي خدماتي شاغل در مراكز تهيه، نگهداري و توزيع مواد خوراكي و مصرفي و امور خدماتي و نظافتي اماكن دانشجويي و هماهنگي جهت برگزاري جلسات آموزشي مرتبط با موضوع براي دانشجويان ساكن كوي از جمله فعاليت هاي مذكور بوده است.

چاپ و توزيع هزار نسخه تراكت آموزشي در زمينه اين موضوعات در كليه واحدهاي حوزه معاونت آموزشي، فرهنگي دانشگاه ها و نيز معاونت هاي دانشگاه و دانشكده ها در 21 مكان دانشگاهي از قبيل دانشكده ها، خوابگاه ها، اماكن دانشجويي و بيمارستان ها در 19 موضوع مختلف اطلاع رساني مناسب انجام گرفت.