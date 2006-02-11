هر نوع موسيقي مي تواند براي آفريننده اش فاخر باشد

پژمان طاهري ، نوازنده سنتور و آهنگساز در گفت وگو با خبرنگار موسيقي "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: من خيلي درگير تعريف نيستم. اما موسيقي فاخر مي تواند نشانه هاي متعددي داشته باشد كه به مناسبت شخصيت هاي مختلف اين نشانه ها تغيير مي كند. به عنوان مثال مي گويند دستگاه چهارگاه دستگاه فاخري است. اما مگر آواز افشاري فاخر نيست؟

وي در ادامه افزود: هر نوع موسيقي مي تواند براي آفريننده اش فاخر و قابل دفاع باشد. من به فاخر بودن موسيقي قائل نيستم ، بلكه معتقدم يك اثر، موسيقي هست يانيست. شايد مسئولان فرهنگي مي خواهند با طرح اين واژه ازنوعي موسيقي خوب و ارزشمندحمايت كنند.

طاهري گفت: موسيقي فاخر وقتي تعريف مي شود كه ما تعريفي از موسيقي داشته باشيم. وقتي ما هنوز در بود و نبود موسيقي مان شك داريم چگونه مي توانيم موسيقي فاخر را تعريف كنيم.

وي با اشاره به اينكه چه كسي مي تواند تشخيص دهنده فاخر بودن يا نبودن موسيقي باشد، افزود: اميدوارم تعيين اين معيار موجب قضاوت هاي نادرست و محل بروز مسائل شخصي نشود. به نظر من موسيقي فاخر يك تركيب مبهم است.

طاهري با بيان اين مطلب كه هيچ كس نمي تواند تعيين كننده فاخر بودن يا نبودن موسيقي باشد تصريح كرد: هركس متصدي اين امر باشد، موسيقي فاخر را براساس معيارهاي خودش تعيين مي كند. در نتيجه يك فاكتور ديگربه مميزي ها و سانسورها اضافه مي شود كه اميدوارم چنين اتفاقي نيفتد .

اين آهنگساز درباره جايگاه مردم در تعيين موسيقي فاخر و نقش موثرصدا و سيما در اين حوزه خاطر نشان كرد: تلويزيون درتمام دنيا يك ابر رسانه است كه در كشور ما به يك ابر قدرت تبديل شده است. تأثير اين رسانه به حدي است كه هر چه از آن صادر مي شود يك الگوست. وقتي اين رسانه عظيم اجازه نمايش سازرا نمي دهد، بزرگان اين عرصه وارد آن نمي شوند. در نتيجه آدم هاي نازل وارد تلويزيون مي شوند و سطح سليقه خودرا به الگوي مردم تبديل مي كنند.