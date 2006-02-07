ايران اسلامي هرگز در برابر فشارهاي دشمنان تسليم نمي ‌شود

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، در اين بيانيه آمده است: انقلاب اسلامي ايران چهره با عزت و اقتدار را به دنيا نشان داد و به مستضعفان و مظلومان جهان در برابر زياده خواهي و انحصارطلبي‌هاي استكباري، حركت و جرأت و صلابت بخشيد و در نيتجه موج اسلام خواهي و پيروزي اسلام‌ گراها روز به روز گسترش بيشتري پيدا كرد كه اين امر دنياي غرب و جبهه استكباري را به شدت نگران و عصباني كرد.

از طرفي دولت‌هاي غربي به خيال خودشان به همراه مطبوعات و رسانه‌هاي خود به فكر كوبيدن اسلام افتاده اقدام به اهانت به پيغمبر رحمت، حضرت محمدمصطفي(ص) كه در حدود 2 ميليارد انسان در سطح جهان در تعظيم او به هم سبقت مي‌گيرند، كردند و از طرف ديگر شوراي حكام آژانس بين‌ المللي انرژي اتمي كه در نتيجه سياست انحصار طلبي استكباري نمي‌تواند دستيابي ايران به فن‌آوري هسته‌اي در راه استفاده صلح آميز را تحمل كند، عليه ايران قطعنامه‌اي صادر ‌كرد.

اين دو موضوع دو روي يك سكه و سناريوي كينه و خشم از اقتدار اسلامي است. ما اكنون پس از محكوم كردن هر حركتي كه عليه اسلام و مسلمانان صورت مي‌گيرد اولاً به دنياي غرب هشدار مي‌دهيم كه بدانند عصر زياده خواهي و قلدرمآبي سپري شده و تاريخ مصرف ترفندهاي استكباري به پايان رسيده است و اكنون در سراسر نقاط و مناطق اسلامي جوشش و جنبشي سيل آسا عليه غرب به حركت درآمده است و مسلمانان جهان با وحدت و اتحادخود مي‌توانند با بستن راه استفاده از نفت و ساير منابع اقتصادي و تحريم كالاهاي غربي مخصوصاً با پيشنهادي كه رييس جمهور محترم كرده دائر بر اينكه «ما بايد در ارتباط اقتصادي دنياي اسلام، با سياست‌هايي كه دولت‌ها با اسلام و مسلمين دارند تجديد نظر كنيم» غرب را از اين قبيل حركت‌هاي خصمانه پشيمان كنند و خواهند كرد.

براي دنياي غرب و جهان استكباري، با تصميمات ايران در برابر قطعنامه آژانس كه ديروز صادر شد و يك دنيا صلابت و شهامت در آن منعكس بود، روشن گرديد كه ايران اسلامي هرگز در برابر اين قبيل فشارها تسليم نمي‌شود و راه خود را با صلابت ادامه مي‌دهد. ثانياً، به دنياي اسلام مي‌گوييم و تأكيد مي‌كنيم كه با حركت و انسجام، هماهنگي و فعال كردن مراكز تصميم‌گيري و تكيه به اسلام عزب بخش و قدرت آفرين در اين ايام كه مصادف با محرم و فصل نهضت حسيني و دهه مبارك فجر انقلاب است با طنين كوبنده هيهات منا الذله عزت و اقتدار و صلابت خود را در روزهاي عاشوراي حسيني و 22 بهمن به نمايش گذارند كه ان تنصر و الله ينصركم و يثبت اقدامكم.