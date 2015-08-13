دولت لیبی کناره گیری نخست وزیر این کشور را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حاتم العریبی گفت: نخست وزیر لیبی به صورت رسمی از سمت خود کناره گیری نکرده است بلکه در یک مصاحبه تلویزیونی گفته است در صورت درخواست مردم کناره گیری خواهد کرد.

این در حالی است که روز گذشته عبدالله الثنی در گفتگو با شبکه لیبی، عنوان کرد: به صورت رسمی از سمت خود کناره گیری می کنم و استعفای خود را روز یکشنبه به مجلس نمایندگان ارسال خواهم کرد.

موضوع کناره گیری نخست وزیر در حالی مطرح می شود که گروه های شرکت کننده درگفتگوهای ژنو متعهد شده اند طی چند هفته آینده برای پایان دادن به بحران سیاسی به توافق برسند.

بر همین اساس سازمان ملل با صدور بیانیه ای اعلام کرد: گروه های لیبی مذاکرات دو روزه خود را که تحت نظارت این سازمان برگزار شد، روز چهارشنبه به پایان رساندند و متعهد شدند طی هفته های آینده به بحران سیاسی و درگیری نظامی پایان بخشند.