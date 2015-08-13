رزمنده آزاده به «سیمای خانواده» می آید/ پاسخ به پرسش مادران

به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و هشتمین قسمت از برنامه «مجله بارداری» با دعوت از طاهره مهدوی كارشناس ارشد روانشناسی بالینی به تغییرات روحی و روانی زنان در دوران بارداری می پردازد.

تهیه كننده «مجله بارداری» گفت: زنان در دوره بارداری دگرگونی‌های جسمانی و روانی بسیاری را تجربه می‌كنند،‌ این تغییرات با آشفتگی اخلاق و احساس کلافگی، سردرد ، تهوع و زودرنجی خود را نشان می دهد و می‌تواند روزهای خوش بارداری را به كام مادران تلخ كند؛‌ این در حالی است كه می توان با شناخت كافی و كسب مهارت های لازم با این دوران راحت تر كنار آمد.

مریم آهنگری گفت: در برنامه این هفته «مجله بارداری» دكتر طاهره مهدوی با بررسی تغییرات روحی و روانی زنان باردار به ارائه راهكارهایی می پردازد كه به مادران كمك خواهد كرد این دوره را با تحمل بیشتری سپری کند.

به گفته وی «مجله بارداری» این هفته در بخش دیگری با دکتر ناهید خداکرمی رئیس انجمن علمی مامایی درباره عفونت های رایج این دوران گفتگو خواهد كرد.

«مجله بارداری» نام برنامه ای از گروه خانواده و فرهنگ شبکه دو است که در قالب بخش های «پروانگی»،‌ «مادرانه»، «پرونده» و ... به سوالات خانم ها در سنین مختلف پاسخ خواهد داد.

این برنامه كه با اجرای رؤیا السادات حسینی و با هدف ارتقا سطح آگاهی سلامت،‌ درك متقابل اطرافیان در دوران بارداری و افزایش سطح سلامت بانوان پخش می شود،‌ پنجشنبه ها از ساعت ۱۱:۱۵ روی آنتن می رود.

سیمای خانواده میزبان آزاده دفاع مقدس

برنامه روز پنج شنبه «سیمای خانواده» میزبان یکی از آزادگان دفاع مقدس خواهد بود.

در این برنامه قرار است محمدتقی باقری از آزادگان سرافراز دفاع مقدس به همراه همسر و دو دخترش به استودیو سیمای خانواده بیاید. در این برنامه عزیزا... گودرزی یکی از خوانندگان کشور هم قطعاتی را اجرا می کند.

در برنامه روز شنبه ۲۴ مرداد سیمای خانواده نیز دکتر محمد علی اکبری، جراح و متخصص گوش و حلق و بینی و دکتر مسعود قاسمی، فوق تخصص قلب درگفتگو با بینندگان نکات پزشکی را ارائه خواهند کرد. بینندگان همراه با فرزانه ظروف و فاطمه پیری کارشناسان آشپزی، طرز تهیه و طبخ غذاهای جدیدی را فرا می گیرند.

سیمای خانواده به تهیه کنندگی علی اکبر کریمی برنامه ای از گروه اجتماعی شبکه یک سیما است که از شنبه تا پنج شنبه ساعت ۱۱ از این شبکه پخش می شود.