محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص بررسی و جمع‌بندی پرونده بورسیه‌ها گفت: دوشنبه هفته آینده (۲۶ مرداد) جلسه ای در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برای بررسی و جمع بندی پرونده بورسیه ها برگزار خواهد شد.

وی افزود: دراین جلسه از دکتر محمد فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری، دکتر کامران دانشجو وزیرعلوم سابق، معاونان فعلی و معاونان دوره گذشته وزارت علوم و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ دعوت شده تا در جلسه حاضر شوند.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی افزود: این جلسه بسیار مهم است زیرا پرونده بورسیه ها در این جلسه جمع بندی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد فرهادی وزیر علوم همزمان با ۱۷ مرداد روز خبرنگار از جمع بندی پرونده بورسیه ها خبر داد، این در حالی است که هنوز برخی از دانشجویان بورسیه به نتیجه اعلام شده اعتراض داشته و اعتقاد دارند حق‌شان ضایع شده و به حق قانونی خود نرسیده‌اند.