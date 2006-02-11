به گزارش خبرنگار مهر در قم ، سيد حشمت الله احمدزاده در جلسه كارگروه صنعت و معدن استان قم از دستور استاندار جهت تشكيل ستاد حمايت از سرمايه ‌گذاري خبر داد و گفت: اين ستاد با امكانات لازم و نمايندگان ادارات با نگرش به بخش خصوصي به صورت متمركز تشكيل خواهد شد.

وي افزود: اين ستاد ضمن هدايت سرمايه‌گذاران از سرگرداني آنها نيز در ادارت جلوگيري خواهد كرد.

معاون برنامه ريزي استانداري قم در ادامه گفت: رويكرد عمومي استان در گذشته عمدتاً به سوي صنايع كوچك و متوسط زودبازده بوده است و به صنايع بزرگتر كمتر توجه شده است.

احمدزاده در مورد رويكرد جديد مديريت استان گفت: در نگرش جديد مديريت استان به اين امر توجه ويژه خواهد شد و مديران بخش صنايع بايد براي ايجاد اشتغال و توسعه صنعتي استان با ايجاد صنايع بزرگ طرح ارائه دهند.

وي يكي از صنايع بزرگ را صنعت پتروشيمي عنوان كرد واظهار داشت: پتروشيمي و صنايع جانبي آن از نظر اشتغال مستقيم و غيرمستقيم براي هر استاني بسيار مهم بوده و استان قم نيز مانند ديگر استان‌هاي كشور بايد در طرح مطالعه احداث صنعت پتروشيمي مورد توجه قرارگيرد.

معاون برنامه‌ريزي استانداري قم خطاب به مديران استان گفت: تمام مديران استان بايد در زمينه‌هاي مديريتي خود طرح‌هاي زيربنايي واشتغال‌زا را مورد توجه قرار داده و بستر مناسب سرمايه‌گذاري را در استان فراهم كنند.

وي در پايان تصريح كرد: بايد از وضع موجود در مديريت كارآمد استان و نمايندگان مردم قم در مجلس شوراي اسلامي به خوبي استفاده نمود تا تحولي اساسي و بنيادي در وضع زيرساخت‌هاي اقتصادي و توسعه پايدار استان به وجود آورد.