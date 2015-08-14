جزئیات اجرای حکم پاساژ علاءالدین/ زمان اجرای حکم

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات اجرای حکم پاساژ علاءالدین، افزود: امکان اجرای یک شبه این حکم وجود ندارد بلکه باید بسترهای لازم برای تخریب طبقه هفتم این پاساژ ایجاد شود.

وی ادامه داد: نمی‌توان در روز طبقه هفتم یک مجتمع که در وسط شهر قرار دارد را تخریب کرد، بلکه باید در یک پروسه زمانی و به طور حساب شده این حکم اجرا شود که هم برای کل مجتمع ایجاد مشکلی نکند و هم سازه اصلی ساختمان نیز دچار آسیب نشود.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به پیگیری‌های شورای شهر تهران در خصوص به نتیجه رسیدن پرونده علاءالدین، گفت: حکم قطعی دیوان، رای کمیسیون ماده ۱۰۰ را تائید کرده است. این حکم احتمالا تا دو سه ماه دیگر به طور کامل اجرایی می‌شود.

قناعتی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه تکلیف سایر متخلفان این پرونده چه خواهد شد؟ گفت: دیوان عدالت چندین کارشناس برای این پرونده مشخص کرد تا همه حوزه‌های آن را بررسی کند. هنوز از جزئیات این حکم اطلاع دقیقی نیست، اما قرار بود اگر کوتاهی از سمت شهرداری است، متخلف شناسایی و حکمی صادر شود که همه جوانب را در نظر گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس رای صادره دیوان عدالت اداری، طبقه هفتم پاساژ علاءالدین تهران به مساحت دو هزار و ۷۳ مترمربع بنا که غیرمجاز ساخته شده، باید تخریب و جمع‌آوری شود.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران همچنین در خصوص آخرین وضعیت تذکر درباره گود لاله‌زار، گفت: هنوز مهلت قانونی شهرداری برای پاسخ به این تذکر به اتمام نرسیده، اما این گود در شرایط ناایمن قرار دارد. بخشی از ساختمان‌های قدیمی اطراف آن ریخته و بخشی هنوز پابرجاست که خطر ریزش، آنها را تهدید می‌کند. متاسفانه عده‌ای کارتن‌خواب، شب‌ها در این خانه‌های نیمه خراب می‌خوابند و هر لحظه احتمال دارد این بناها ریزش کرده و آنها زیر خاک بمانند.

وی تاکید کرد: وضعیت این گود خطرآفرین است و همچنین مالباختگان نیز هنوز بلاتکلیف هستند.