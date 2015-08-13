عطرگیاهان دارویی در آذربایجان غربی پیچید/«طلای سبز»راهی بازار شد

خبرگزاری مهر- گروه استانها: آذربایجان غربی با داشتن طبیعتی سرسبز مستعد رویش گیاهان بسیاری است که موجب شده هم اکنون این استان در رده نخست تولید عرقیات گیاهی کشور قرار گیرد عرقیاتی که صرف نظر از خاصیت دارویی و سنت قدیمی خانواده های آذری مزیت های فراوان اقتصادی است که می توان از این راه عاید استان شود.

بر اساس آمارهای غیررسمی این استان سالانه با تولید افزون هزاران لیتر انواع عرقیات گیاهی مقام نخست کشور را در تولید این محصولات به خود اختصاص داده است ولی تاکنون از این ظرفیت به خوبی استفاده نکرده است.

ظرفیت های آذربایجان غربی دربخش گیاهان دارویی درحالی است که از ۱۰ سال پیش زمینه تحصیلات دانشگاهی گیاهان دارویی هم در استان فراهم شده و صدها دانشجو در این رشته ها فارغ التحصیل شده اند ولی از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده است.

تهیه و تولید فله ای عرقیات گیاهی، بی توجهی به بسته بندی مناسب، صدور غیر اصولی عرقیات از دغدغه هایی است که با برنامه ریزی اصولی می توان این فعالیت را به سمت توسعه اشتغال و اقتصاد سوق داد.

۴۶۰ گونه از گیاهان جمع آوری شده در آذربایجان غربی دارویی است

بر اساس اعلام کارشناسان بیش از ۴۶۰ گونه از گیاهان جمع آوری شده در استان دارویی هستند که وجود این تعداد گیاه دارویی در یک محدوده جغرافیایی ظرفیت قابل توجهی برای توسعه اقتصادی، اشتغـال و صـادرات محسوب می شود.

یکی از مهمترین عرقیات رایج در این استان به خصوص ارومیه عرق گیری از گیاه بادرشبو یا بادرنجبویه است که در مناطق مختلف آذربایجان غربی به خصوص شهرستان ارومیه کشت می شود، بادرشبو، بویی خوش و دلپذیر همچون بوی بادرنجبویه دارد، که آن را التیام بخش زخم می دانند و از عرق بادرشبو به عنوان تقویت کننده قلب و آرامبخش استفاده می شود.

گیاه بادرشبو یا بادرنجبویه دارای خواص آرامش بخش، اشتها آور و ضد نفخ است که در نواحی کوهستانی می روید ولی امروز به علت خواص دارویی و مزیت های اقتصادی در شرایط مزارع آبی نیز کشت می شود.

عرق گیری از این گیاه اغلب توسط بانوان و با حضور جمعی از همسایگان و خویشاوندان صورت می گیرد وحاصل تلاش بانوان پس از چند ساعت تبدیل به عرق خوشبوی بادرشبو و بادرنجبویه می شود که علاوه بر مصرف درمانی همراه با آب و شکر شربتی گواراست که درمجالس گوناگون کام میهمانان را شیرین می کند.

سالانه بیش از ۴۰ میلیون لیتر عرقیات گیاهی در آذربایجان غربی تولید می شود

مدیر خوشه عرقیات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی در خصوص مزیت های تولید عرقیات گیاهی در آذربایجان غربی می گوید: آذربایجان غربی رتبه نخست کشور را از نظر کمیت و کیفیت تولید عرقیات گیاهی دارد به طوری که سالانه حدود ۴۱ میلیون لیتر از ۶۰ نوع گیاه این استان فرآوری می شود.

علی زبر دست در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید: هم اکنون ۱۴ واحد صنعتی در زمینه فرآوری و تولید عرقیات گیاهی در آذربایجان غربی فعال است که درآمد سالانه فعالیت در این حوزه براساس قیمت فروش محصول در هرسال می تواند متفاوت باشد، ولی به طور متوسط سالانه هر هکتار کشت گیاه بادرشبو ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال درآمدزایی دارد.

وی با بیان اینکه در حدود ۸۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت گیاهان دارویی قرار دارد اما بیش از ۹۰ درصد این گیاهان دارویی در عرصه های طبیعی به صورت خودرو می رویند می گوید: تاکنون در کشور هشت هزار گونه گیاهی شناخته شده که از این تعداد بیش از هزار و ۲۰۰ گونه در استان شناسایی شده است.

زبردست یاد آور شد:از این میزان هم بیش از ۴۴۶ گونه گیاه دارویی در آذربایجان غربی می روید که چوبان کبریتی، بادرنجبویه، شب بو، ختمی، آجی بیان و شیرین بیان، ثعلب، مرزه، ایت بورنی، داغ قارپیزی، مندی، داغ سقزی، یمیشان، چریش، غازایاغی، قره یونجا، یارپیز، دوه دابانی، اوشقون، بید مشک، بادرشبو با نام های متنوع بومی از جمله معروفترین این گیاهان دارویی هستند.

اشتغالزایی مهمترین جنبه توجه به توسعه کشت و پرورش گیاهان دارویی است

مدیر خوشه عرقیات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی می افزاید: جدای از فواید پزشکی و درمانی این گیاهان، کارآفرینی و اشتغالزایی مهمترین جنبه مورد توجه این در کشت و پرورش این گیاهان است به طوری که از کشت این گیاهان تا فرآوری و تبدیل آنها به داروهای گیاهی زمینه مساعدی برای ایجاد شغل فراهم می‌شود.

زبردست ادامه می دهد: با توجه به وفور گیاهان دارویی در استان، سرمایه گذاری در این عرصه باید در اولویت های مهم استان قرار بگیرد، چرا که میزان سودآوری یک هکتار از گیاهان دارویی نزدیک به ۱۵۰ میلیون ریال است که این میزان ۲۰ برابر سودآوریی محصولات کشاورزی همچون گندم است.

با وجود این همه قابلیت در زمینه گیاهان دارویی به عنوان طلای سبز، این بخش استان همراه با مشکلاتی است که برداشت غیر اصولی و غیر علمی از طبیعت، بزرگترین خطری است که گیاهان دارویی موجود در آذربایجان غربی را تهدید می کند و خطر انقراض در کمین گونه های مختلف این گیاهان قرار دارد.

کشت صنعتی ۲۶ گونه گیاهان دارویی در آذربایجان غربی

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی هم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اكنون ۲۶ گونه از گیاهان دارویی در مناطق مختلف کشت می شوند می گوید: بالغ بر ۵۰ درصد گونه گیاهی شناسایی شده در استان مصرف دارویی دارند، که باید برای کاهش برداشت سنتی از مراتع استان کشت صنعتی آنها آغاز شود.

مقصود قربانی از توزیع بذر گیاهان دارویی به متقاضیان برای افزایش سطح کشت الگویی خبر داده و می افزاید:هدف از توسعه کشت گیاهان دارویی در استان، افزایش تنوع و کیفیت گیاهان دارویی و شناسایی مناطق مستعد جهت کشت گیاهان دارویی است چرا که با رویه حاکم بر برداشت این گیاهان طی سالهای آینده امکان حذف و عدم رشد این گیاهان از طبیعت وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصرف گیاهان گوهی در آذربایجان غربی از سنت های دیرینه مردم محسوب می شود که متاسفانه برداشت غیر اصولی و بی رویه سودجویان در کنار کاهش بارش ها برخی گونه های منحصر به فرد را در معرض انقراض و نابودی قرار داده و عدم توجه کافی مسئولان به حفظ این ذخایر طبیعی مشکل انقراض گیاهان دارویی در استان را دو چندان کرده که ایجاد واحدهای فراوری و کشت صنعتی و فرهنگ سازی در بین مردم از جمله راهکارهای کوتاه مدت رفع مشکل از سوی کارشناسان امر اعلام می شود.