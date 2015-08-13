شهرستان اهر و مریوان خواهر خوانده می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رجب پور ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه همبستگی در بین مسئولان ایجاد کرده است، گفت: هدف از انعکاس اخبار جشنواره جذب مردم برای حمایت و تماشای هنر تئاتر است.

وی ادامه داد: برگزاری نهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه در اهر برای توسعه فرهنگ و اقتصاد شهرستان اهر تأثیر زیادی دارد و امیدواریم این جشنواره را از سال های آینده به صورت بین المللی برگزار کنیم.

رجب پور با بیان اینکه نبود اعتبار مشکلاتی برای جشنواره تئاتر کوتاه اهر ایجاد می کند، اظهار داشت: دولت برای حمایت از این جشنواره بایستی بودجه ای درنظر بگیرد که این امر باعث رشد و توسعه فرهنگ هنر تئاتر در شهرستان اهر و منطقه ارسباران خواهد شد.

دبیراجرایی نهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر برگزاری نهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر را از موثر ترین راه برای جذب توریست دانست و تصریح کرد: اگر جشنواره سراسری تئاتر تماشاچی نداشته باشد قطعا تمامی زحمات بی نتیجه بوده و هیچ تاثیری نخواهد داشت.

وی افزود: امسال در این جشنواره شهرستان های اهر و مریوان به عنوان تنها برگزار کننده تئاتر خیابانی و صحنه ای در سطح سراسری و بین المللی، خواهر خوانده می شوند و به همین منظور جمعی از مسئولان شهرستان مریوان در جشنواره تئاتر کوتاه اهر حضور خواهند یافت.