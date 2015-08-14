به گزارش خبرگزاری مهر، حسین وکیلی با اشاره به توافق سازمان امور مالیاتی و اصناف درباره نرخ مالیات امسال، افزود: اینگونه مسایل در حالی مطرح می شود که هنوز اظهارنامه ها بین بخش‌های سازمان تقسیم نشده است تا رسیدگی و رد یا قبول شود.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی گفت: پارسال بخشی از اظهارنامه ها براساس توافقی که براساس آن باید مالیات به میزان مشخص افزایش پیدا می کرد، تنظیم شد و برخی این افزایش را در اظهارنامه خود اعمال نکرده بودند و شرایطی را که طبق آن با هم به توافق رسیده بودیم، رعایت نکردند که اظهارنامه این موارد رد و مالیات علی الراس در نظر گرفته شد.

وی با اشاره به اینکه اظهارنامه های رد شده سال گذشته از حدود ۴۰ درصد فراتر نمی رود، گفت: شرایط توافق با اصناف به سامانه امور مالیاتی ارائه و تعریف می شود و سامانه به طور خودکار اظهارنامه هایی که طبق این شرایط نباشند، رد می کند.

وکیلی درباره لزوم استفاده از صندوق فروش هم گفت: طرح صندوق های فروش در ابتدا در قانون خود اصناف بود و اصناف متولی آن بودند اما تا مدت‌ها اجرا نشد و برخی اصناف علاقه ندارند میزان فروش‌شان شفاف شود، زیرا اگر صندوق فروش بگذارند مالیات‌های آنها خیلی افزایش پیدا می‌کند و در واقع میزانی که در حال حاضر برای تعیین مالیات در اظهارنامه های خود مطرح می کنند و از آنها دریافت می شود با میزان فروش واقعیشان خیلی متفاوت است.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه تا به حال سه مرحله فراخوان برای نصب صندوق فروش به ۳۰ صنف داده شده است، افزود : همچنین سازمان امور مالیاتی تا پایان شهریور فرصت دارد تصمیم بگیرد که چند صنف دیگر به این اصناف اضافه شود.

وکیلی گفت: از این ۳۰ صنف تعدادی صندوق فروش را نصب کرده اند و ۲۶۰ هزار مودی هم در اظهارنامه های مالیاتی امسال خود اعلام کرده اند که صندوق دارند.