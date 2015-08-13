۳۸ میلیارد تومان برای اجرای پروژه های چهارخطه لرستان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی ظهر پنج شنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: طی امسال ۳۸ میلیارد تومان برای اجرای پروژه های چهارخطه استان لرستان اختصاص یافته است.

وی میزان اعتبارات اختصاص یافته برای این پروژه ها طی سال گذشته را ۲۴ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این میزان در سال ۹۲ حدود ۲۰ میلیارد تومان و در سال ۹۱ نیز حدود ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است.

مدیر کل راه و شهرسازی لرستان همچنین میزان اعتبارات حوزه راهداری لرستان را طی سال گذشته ۶۸ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این اعتبار طی سالهای ۹۱ و ۹۲ حدود ۳۸ میلیارد تومان بوده است.

ملکی همچنین اعتبارات استانی اداره کل راه و شهرسازی لرستان را طی سال گذشته ۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این میزان هم اکنون به بیش از ۹۹ میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی از رشد ۸۰ درصد اعتبارات استانی این اداره کل طی امسال خبر داد.

مدیر کل راه و شهرسازی لرستان از احداث ۱۰۴ کیلومتر آزاد راه در استان لرستان خبر داد و گفت: همچنین تا کنون ۳۵۱ کیلومتر بزرگراه، ۷۲۸ کیلومتر راه اصلی، ۵۷۳ کیلومتر راه فرعی، شش هزار و ۷۱ کیلومتر راه روستایی و چهار هزار و ۴۰ کیلومتر راه آسفالته در استان احداث شده است.