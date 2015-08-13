شهرداری کرمانشاه وارث۵۰۰ میلیارد تومان بدهی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شعبانی بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران از بدهی کلان شهرداری کرمانشاه خبرداد و گفت: شهرداری کرمانشاه به جای اینکه خود زیر ساخت داشته باشد و مردم از آن بهره ببرند، وارث یک بدهی ۵۰۰ میلیارد تومانی است.

وی خطاب به رسانه های منتقد در خصوص بدهکاری شهرداری گفت: این بدهی شهرداری مدیون کارهای همه شماست و من هم یک بخش از آن هستم.

شهردار کرمانشاه تصریح کرد: شنیده می شود که شهردرای حقوق پرسنل خود را پرداخت نمی کند اما حقیقت این است که پرسنل شهردرای کرمانشاه طی امسال تنها یک ماه حقوقی را که من به آنها پرداخته ام، دریافت کرده اند.

شعبانی افزود: تلاش ما این است که از اعتبارات جذب شده نیز علاوه بر بدهی های شهردرای، معوقات پرسنل را نیز در اولین فرصت بپردازیم.

وی با تاکید بر اینکه باید فضای نقد در جامعه وجود داشته باشد و نقد باعث پیشرفت و توسعه خواهد شد گفت: من فکر می کنم چنانچه نقدهای سازنده صورت گیرد شاهد پیشرفت و توسعه استان خواهیم بود.

شعبانی افزود: بحران های موجود نیز پشت سر گذاشته خواهد شد و من برای رفع مشکلات موجود در بخش های مختلف گروه های مشورتی فراوانی دارم.

وی گفت: شهرداری کرمانشاه به مسائل فرهنگی اعتقاد دارد و معتقدم چنانچه مسائل فرهنگی حل شود، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.

شعبانی افزود: برای ایجاد یک ظرفیت مناسب در حوزه فرهنگ، سعی کرده ایم یکی از افراد تحصیلکرده و معاون فرهنگی یکی از دانشگاه های تهران را در معاونت فرهنگی شهرداری کرمانشاه داشته باشیم.

به خاطر مشکلات و نابسامانی های درون شهرداری مصاحبه نمی کنم

شهردار کرمانشاه در خصوص اینکه چرا تاکنون مصاحبه ای با خبرنگاران نداشته است نیز تصریح کرد: من به مصاحبه و ارائه عملکرد اعتقاد دارم اما هم اکنون وضعیت نابسامانی در داخل شهرداری است و دلیل عدم مصاحبه بنده نیز همین موضوع است.

وی تصریح کرد: من کاری به مدیران گذشته ندارم اما مدیران کنونی شهردرای و البته مدیران بالادست گله مند هستم چرا که شهرداری کرمانشاه دستش در جیب مردم است و من قول می دهم ابتدا حق و حقوق شهرداری و مردم را از مسئولین بگیرم و سپس سراغ مردم بیایم.

هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد ارائه می کنم

شعبانی تاکید کرد: شهردار باید هر شش ماه یکبار گزارش عملکردی از اقدامات خود را ارائه کند و من قول می دهم که ریز اقدامات هر شش ماهه را در قالب یک گزارش جامع از عملکرد شهرداری و کارکنان آن ارائه کنم و صدا و سیمای استان نیز موظف است زمانی را برای این موضوع اختصاص دهد.

وی باردیگر علت عدم مصاحبه خود را مشکلات درون مجموعه شهرداری دانست و از قطع قرارداد شهربازی کرمانشاه که به قرارداد ترکمانچای معروف است خبرداد.

شهردار کرمانشاه تصریح کرد: این مکان تفریحی هم اکنون در تملک و اختیار شهرداری کرمانشاه است ودر مناقصه ای که برگزار شود به کسی واگذار خواهد شد که بتواند آن را بسازد.

وی ابراز امیدواری کرد: شهربازی کرمانشاه نیز به یک شهربازی در حد شهربازی شهرهایی چون اصفهان و شیراز ارتقا یابد.

شعبانی، مشاوره را یک عامل بسیار تاثیرگذار در رسیدن به نتایج صحیح در امور مدیریتی دانست و گفت: بنده خودم به این اصل اعتقاد دارم و به آن عمل می کنم و البته آن را نیز به مدیران مجموعه شهرداری توصیه کرده ام.

وی تصریح کرد: برای انجام صحیح وظایف محوله در هر بخشی باید افراد متخصص قرار گیرند و حتی مدیران متخصص نیز باید از اصل مشاوره در کارهای خود کمک بگیرند که اشتباه نکنند.