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۲۲ مرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۴۹

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان عنوان کرد:

آغاز عملیات بهسازی ۴۸۴ روستا در همدان

آغاز عملیات بهسازی ۴۸۴ روستا در همدان

همدان- مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان گفت: عملیات فاز یک بهسازی ۴۸۴ روستا در استان همدان آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ظفری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای معاونین و مدیران بنیاد مسکن در شهرستان کبودرآهنگ، بیان داشت : تا کنون بنیاد مسکن استان همدان عملیات فاز یک بهسازی را در ۴۸۴ روستا شروع کرده است.

وی ادامه داد:  بهسازی فاز یک ۲۶۳ روستا به بهره برداری رسیده است همچنین تعداد ۲۰۸ روستا به صورت نیمه تمام است که امیدواریم با تأمین منابع در قانون بودجه سنواتی و تأمین اعتبارات لازم این پروژه ها را به بهره برداری برسانیم.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان در خصوص  این جلسه گفت: تشکیل چنین جلساتی از برنامه های ماهانه بنیاد بوده و مزیتهای فراوانی را در بر دارد ضمن اینکه در این جلسات همه مشکلات و مسائل و راهکارها و پیشنهادات در خصوص رفع معضل یا پیشرفت در انجام کارها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر تعامل با مجموعه فرمانداری، بخشداری، دهیاریها و شوراها بیان داشت : شاید در این جلسات و در طرح موضوعات مختلف اختلاف سلیقه هایی هم وجود داشته باشد اما هدف ارتقا رضایت مندی روستاییان با بهره مندی هرچه بهتر و بیشتر از برنامه های دولت و نظام را در بر داشته باشیم.

ظفری اظهار داشت : توسعه روستایی نیاز به تأمین منابع در قانون بودجه کشور و مشارکت همه جانبه مردم و دستگاههای ذیربط را دارد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان اظهار داشت اساس و اصل اجرای پروژه ها تأمین اعتبار است که در حال حاضرهشت درصداعتبار تملک دارایی به هیچ وجه پاسخگوی مطالبات روستاییان نیست و حل این معضل شرایط خاص و منابع ویژه ای را می خواهد.

ظفری در این مورد افزود: باید در قانون بودجه سنواتی کشور توسط پارلمان در زمان خود به تأیید و تصویب و سپس برای اجرا به دولت ابلاغ شود تا بتوانیم پاسخگوی مطالبات روستاییان باشیم.

وی اظهار کرد: با هشت درصد اعتباری که به بنیاد مسکن داده شده با هماهنگی بسیار خوبی که بین مدیریت استان و فرمانداریها و شورا و دهیاران برقرار شده سعی بر این بوده که به بهترین نحو ممکن از این اعتبارات استفاده شود.

کد مطلب 2882711

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