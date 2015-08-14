این پوشک پیامک می زند

به گزارش خبرگزاری مهر، این فناوری جدید در واقع پوشک جدیدی است که در آن از یک حسگر کوچک استفاده شده است. این ریز فناوری میزان رطوبت پوشک را اندازه گیری کرده و زمان تعویض آن را از طریق ارسال پیامک اعلام می کند.

حسگر مورد نظر با این هدف ارایه شده که سالمندان ناتوان که دچار بی اختیاری هستند برای مدت زیادی در معرض رطوبت مضر ناشی از پوشک آلوده قرار نگیرند زیرا در غیر این صورت عفونت های مختلف سلامت فرد را در معرض خطر قرار می دهد.

آنچه که محققان سنگاپوری ارایه کرده اند نوار حسگری تجزیه پذیر بسیار باریکی است که در تلفیق با فرستنده بیسیم فشرده و یک دریافت کننده، کل فرآیند تشخیص و اعلام زمان تعویض پوشک سالمند پوشش می دهد.

نواری حسگری که در این فرآیند استفاده می شود ارزان قیمت بوده و این درحالی است که فرستنده و گیرنده مدار نیز قابل جداسازی و استفاده در پوشک جدید است.

استفاده از این فناوری جدید در مراکز نگهداری از سالمندان که همواره شماری از آنها به دلیل بیماری های مختلف از پوشک استفاده می کنند کاربرد زیادی داشته و به حفظ سلامت عمومی آنها کمک می کند.

این فناوری جدید بر روی ۲۰ سالمند آزمایش شده و تأییدیه های لازم را نیز دریافت کرده است.