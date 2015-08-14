مصاف دشوار شهید منصوری قرچک مقابل حفاری اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در حالی عصر جمعه در شهرهای مختلف کشور پیگیری می شود که در یکی از حساس ترین و مهم ترین دیدارهای این هفته، تیم شهید منصوری قرچک به مصاف شرکت ملی حفاری ایران می رود.

تیم شهید منصوری قرچک که در بازی های نخست خود با تیم های مدعی و قدرتمند روبرو شده، در هفته پنجم لیگ نیز به مصاف تیم دوم جدول رده بندی لیگ برتر می رود و تلاش دارد تا با برتری مقابل تیم مدعی شرکت حفاری، بار دیگر ارزش های خود را نشان دهد.

تیم شرکت حفاری تا پایان هفته چهارم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور با کسب هشت امتیاز در رده دوم جدول رده بندی مسابقات قرار دارد و تلاش می کند تا با شکست شاگردان داورزنی فاصله خود را با تیم تأسیاست دریایی تهران کم تر کرده و حتی در صورت شکست یاران شمسایی به صدر جدول مسابقات برسد.

تیم شرکت حفاری در چهار مسابقه گذشته خود به دو پیروزی و دو تساوی رسیده و برای اینکه رده دوم جدول رده بندی مسابقات را از دست ندهد، چاره ای جز شکست دادن تیم منصوری ندارد.

اما تیم شهید منصوری قرچک تلاش دارد تا با تکیه بر هواداران خود از امتیاز میزبانی استفاده کرده و با برتری مقابل تیم حفاری اهواز خود را از رده های پایانی جدول رده بندی جدا کند.

تیم شهید منصوری تا پایان هفته چهارم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور با کسب چهار امتیاز در رده یازدهم جدول ۱۴ تیمی لیگ قرار دارد که به هیچ عنوان نتیجه خوبی برای تیم مدعی منصوری نیست.

برنامه هفته پنجم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور:

شهيد منصوري قرچك - شركت ملي‌حفاري ايران (ورزشگاه شهداي هفتم تير)

داوران: رضا ترابي، رضا وثوقي، مجيد فراهاني و مرتضي شعباني

ياسين پيش‌رو قم- دبيري تبريز (ورزشگاه شهيد حيدريان)

داوران: عليرضا پورافشار، ابراهيم محرابي‌‌افشار، ولي صفارها و مصطفي كرد

مس سونگون ورزقان- مقاومت البرز (ورزشگاه شهيد پورشريفي)

داوران: قاسمعلي شهسوار، حسن كشاورز، فردين مباركي و يوسف افضلي

ميثاق تهران- فرش‌آرا مشهد (ورزشگاه شهرداري)

داوران: پژمان رضايي، علي كشاني، فرزين صالح و مجيد اكبري

كاشي نيلو اصفهان- تأسيسات دريايي تهران (ورزشگاه گل نرگس)

داوران: سعيد عباسي، محمدرضا ذاكري، سيدسجاد فتحي و انور ابراهيم‌پور

فردوسي مشهد- گيتي‌پسند اصفهان (ورزشگاه كارگران)

داوران: وحيد عرض‌‌پيما، وحيد سليماني، حسين وحدتي و اميرمختار رودساز

شهروند ساري- آذرخش بندرعباس (ورزشگاه سيدرسول حسيني)

داوران: حميد كاشاني، حميدرضا قدسي‌راغب، حسين توانا و اميربهنام نقوي