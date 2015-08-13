مشاور امنیتی پاکستان به هند می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان و «نارندرا مودی» همتای هندی وی ماه گذشته طی دیداری در شهر یوفای روسیه موافقت کردند که مشاوران امنیت ملی دو کشور به منظور «گفتگو در خصوص مسائل مرتبط با تروریسم» با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند.

سرتاج عزیز در این باره گفت: نخست وزیر همواره معتقد است تا جایی که برای هند مهم باشد، باید به گفتگو با این کشور ادامه داد. بنابر بیست و سوم این ماه برای مذاکرات امنیتی به هند خواهم رفت.

این در حالی است که درپی ادامه تنش ها و درگیری های پراکنده بین نیروهای نظامی هند و پاکستان در کشمیر، اقدامات خشونت آمیز و تیراندازی بین آنان در هفته های اخیر شدت یافته است. گفتنی است اختلاف بر سر مالکیت منطقه کشمیر از جمله موضوعات مورد اختلاف دو کشور طی دهه های اخیر بوده است.