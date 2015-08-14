حریق سه باره جنگلهای کهگیلویه وبویراحمد در هفته جاری

به گزارش خبرنگار مهر، در اوایل هفته جاری بخشی از منطقه حفاظت شده کوه دیل در گچساران در آتش سوخت و پس از آن در اواسط هفته نوبت به جنگلهای منطقه سپیدار یاسوج رسید تا در آتش بسوزند.

بعداز ظهر پنجشنبه هم نوبت به منطقه «راهمالی» شهرستان بویراحمد رسید تا به مصاف آتش بروند.

این آتش سوزی که بامداد پنجشنبه آغاز شده بود، یکبار مهار شد اما به دلیل وزش باد از بعداز ظهر این روز دوباره شدت گرفت.

این آتش سوزی شب گذشته توسط نیروهای منابع طبیعی به همراه نیروهای مردمی، سپاه و هلال احمر خاموش شد.

جنگلهای راهمالی در ۳۵ کیلومتری یاسوج طی سال جاری بارها طعمه حریق شده است و در آتش سوزی های گذشته نیز دهها هکتار از آن طعمه حریق شد.

علت آش سوزی های گذشته سهل انگاری چوپانان، گردشگران و یا گسترش آتش سوزی از زمین های کشاورزی به سمت جنگلها بوده اما به گفته رئیس منابع طبیعی شهرستان بویراحمد علت این آتش سوزی هنوز مشخص نیست.

سعید نظری به خبرنگار مهر گفت: وسعت این آتش سوزی نزدیک به ۵۰ هکتار بوده است که موجب خسارت فراوانی به جنگلهای این منطقه شد.

وی بیان کرد: در پی این آتش‌سوزی انواع گونه‌های جنگلی از جمله بلوط، بنه، کیکم، ارژن و ... در آتش سوختند.

نظری گفت: این آتش سوزی شب گذشته با حضور بیش از ۸۰ نیروی مردمی، بسیج و منابع طبیعی خاموش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی جنگلهای راه مالی سومین آتش سوزی جنگلها طی هفته جاری در این استان بود.

روز گذشته نیز مراتع و جنگلهای منطقه سپیدار شهرستان بویراحمد طعمه حریق شد.

نظری در خصوص این آتش سوزی نیز گفت: در این آتش سوزی حدود ۴۰ هکتار از جنگلها و مراتع منطقه طعمه حریق شد.

وی اظهار داشت: این آتش سوزی از سوی یک چوپان رخ داده بود که متهم شناسایی و دستگیر خواهد شد.

رئیس منابع طبیعی شهرستان بویراحمد گفت: امسال براثر ۵۰مورد آتش سوزی بیش از ۵۵۰ هکتار از جنگلها و مراتع ارزشمند این استان دچار خسارت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تراژدی آتش سوزی در جنگلهای این استان هر هفته تکرار می شود و حاصل آن مرگ تدریجی جنگلهای استان است.