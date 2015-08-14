به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله دهقان شامگاه پنج شنبه در مراسم افتتاح دفتر جامعه اسلامی فرهنگیان استان همدان با بیان اینکه مجموعه تحقیق عمیق و مورد تایید بزرگان شیعه امثال امام خمینی(ره)، آیت الله نایینی و شیخ انصاری چنان است که نظام حکومتی اسلام نظامی براساس اقتدار و براساس حکومت است، اظهار داشت: عده ای در حوزه علمیه باشند ولی اداره امور حکومت به دست سلطان باشد درست نیست و علمای اصیل و کسانی که سیره سنت پیامبر را فهمیدند می دانستند که غیر اینست و علما باید در راس حکومت باشند.

وی با اشاره به اینکه حکومت فقط از آن خدا است و کسی که خالق خلق است آمر به امر هم باید باشد، ادامه داد: در عصر غیبت باید ولی فقیه و مجتهد جامع الشرایط در راس حکومت قرار گیرد.

دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با عنوان اینکه در نظام ولایت فقیه و براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی احزاب آزاد هستند، بیان کرد: آن دوران که شاه گفته بود جریان کشور جریانی تک حزبی است و اگر کسی حزب رستاخیز را نمی خواهد از این کشور برود، مرده است.

دهقان با اشاره به اینکه هفته گذشته انتخابات خانه احزاب برگزار شد، افزود: با شرکت ۲۰۰ حزب از احزاب اصولگرا، اصلاح طلب و مستقل جلسه ای انجام و انتخابات برگزار شد.

وی با تاکید بر اینکه در جمهوری اسلامی احزاب می توانند در محدوده پذیرش ولی فقیه و قانون اساسی فعالیت داشته باشند، بیان کرد: جبهه پیروان خط امام و رهبری از ۱۷ تشکل اصولگرا تشکیل شده که ریاست آن بر عهده مرحوم عسگر اولادی بود و بعد از وی به نفر بعدی واگذار شد.

دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با اشاره به اینکه یکی از فعال ترین و گسترده و جامع ترین تشکل های پیرو خط امام و رهبری حزب موتلفه است، عنوان کرد: حزب موتلفه از سال ۴۲ و قبل از آن با حضور افرادی چون مطهری و انواری شناخته می شود.

عزت الله دهقان با بیان اینکه جامعه اسلامی مهندسان، دانشگاهیان، دانشجویان، حضرت زینب، حضرت زهرا و فرهنگیان نیز از احزاب فعال هستند، عنوان کرد: امروز شاهد افتتاح جامعه اسلامی فرهنگیان در استان همدان هستیم.

وی با اشاره به اینکه جامعه اسلامی فرهنگیان از حدود سال ۶۴ در مجلس دوم شکل گرفت و حدود ۲۶ سال از عمر آن می گذرد، ادامه داد: جامعه اسلامی فرهنگیان توانسته در صراط مستقیم خط امام و خط رهبری حرکت کند.

دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با تاکید بر اینکه باید به وسیله حزب کاری کرد و پشتوانه ای برای ولی فقیه بود، افزود: در هر مناسبت، راهپیمایی ها، گیر و دارها و مقابله ها جامعه اسلامی فرهنگیان سعی کرده صراط امام و رهبری را تا جایی که می فهمیم دنبال کند.

دهقان با عنوان اینکه این هفته، هفته مقاومت منطقه است، ادامه داد: منطقه اسلامی است چراکه دوست نداریم بگوییم منطقه خاورمیانه چراکه مسلمانان تقسیم بندی ندارند.

وی با بیان اینکه باید ایران، عراق، مصر، لیبی، تونس و دیگر کشور های اسلامی را قبل از انقلاب مشاهده کرد چراکه اکنون این منطقه، منطقه قبلی نیست و منطقه اسلامی است، افزود: نفس، روح و جان اسلام در کالبد کشور ها دمیده شده است.

عزت الله دهقان با بیان اینکه بیش از چهار ماه ار بمباران یمن می گذرد اما ایستادگی کرده اند همان گونه که امام خمینی(ره) گفت تا آخرین سلول ایستاده ایم یمنی ها نیز ایستاده اند، اظهار داشت: دست از حمایت عزه و یمن و فلسطین بر نمی داریم.

وی بیان کرد: باید این شجره طیبه ای که در همدان ایجاد شده گسترش یابد و اکنون که در همدان اساس کار درست شده و امیدواریم شاخه های متعدد در شهرستان های همدان ایجاد شود.