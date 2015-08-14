ایمن سازی نقاط حادثه خیز گلپایگان در اولویت های راه و شهرسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله غلامی عصر پنج شنبه در حاشیه بازدید از راه های مواصلاتی و عبوری شهرستان گلپایگان در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه گلپایگان در محل فرمانداری اظهار داشت: امروز طی بازدیدی كه از محورهای اصلی و ارتباطی شهرستان گلپایگان با دیگر شهرستان ها صورت گرفت یكی از محورهای مد نظر كه پیگیر افتتاح و بهره برداری از آن هستیم، محور موته - گلپایگان است كه عملیات احداث باند دوم آن از سال های گذشته شروع و بخش عمده ای از مسیر به اتمام رسیده و در حال بهره برداری است.

وی افزود: حدود ۱۴ كیلومتر از این مسیر ۴۶ كیلومتری باقی مانده كه در حال بررسی اتمام و بهره برداری آن تا دهه فجر سال جاری هستیم.

مدیركل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان داشت: یكی دیگر از محورهای مورد بازدید محور گلپایگان - خمین بود كه بخش عمده ای از عملیات دوبانده آن انجام شده و حدود یك كیلومتر از مسیر در قسمت ورودی به شهر گلپایگان به لحاظ وجود مشكلی باقی مانده و امید است تا دو الی سه ماه آینده این پروژه تكمیل و مورد بهره برداری نیز قرار گیرد.

غلامی به انجام عملیات روكش آسفالت محور تیكن - دهق - علویجه اشاره كرد و افزود: روكش آسفالت این محور به طول ۱۰ كیلومتر باقی مانده كه امیدواریم تا پایان سال این پروژه نیز به اتمام برسد.

وی به مسكن مهر شهرستان اشاره كرد و بیان داشت: در ارتباط با مسكن مهر به طور كلی بخشی كه مرتبط به بنیاد مسكن است با تفاهم نامه و هماهنگی های انجام گرفته، باقی مانده عملیات كه فراتر از اعتبارات پیش بینی شده است، مقرر شد تأمین اعتبارات آن از محل بودجه راه و شهرسازی به صورت نقدی و ملكی تا پایان سال انجام شود.

وی ادامه داد: در ارتباط با مسكن مهر شهر گلپایگان نیز با توجه به اینكه اتحادیه مسكن مهر با استفاده از تسهیلات بانكی و خودیاری اعضا پروژه را پیش برده اند، لذا مقرر شد بخشی از عملیات آماده سازی باقی مانده با تأمین اعتبارات مورد نیاز آن از سوی راه و شهرسازی به شهرداری ها تحویل تا اتمام و آماده سازی فضای سبز آن از سوی شهرسازی صورت گیرد.

غلامی به احداث زیرگذر در دو محور مهم شهرستان كه حوادث ترافیكی فراوانی در پی دارد اشاره كرد و افزود: اداره راه و شهرسازی متعهد شد در صورت آزادسازی محور از سوی دهیاری ها عملیات احداث پل زیرگذر به عنوان اولین گام با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال انجام و محور دوم نیز در سال آینده با توجه به اعتبارات صورت پذیرد.

وی در راستای بحث تعریض و تأمین بیس مورد نیاز جاده محوری گلشهر یادآور شد: تأمین اعتبار آماده سازی این محور با توجه به بیشترین حجم ترافیك عبوری خودروهای سنگین از سوی راه و شهرسازی و عملیات تسطیح به وسیله شهرداری گلشهر ظرف دو یا سه ماه آینده صورت گیرد.

مدیركل راه و شهرسازی استان اصفهان در پایان تاکید كرد: طرح هندسی پنج راه شركت زراعی نیز با توجه به تأیید كمیته فنی این طرح به صورت همسطح با احداث میدان بزرگ بیضی شكل از دو ماه آینده عملیات احداث آن انجام خواهد گرفت و ایمن سازی نقاط حادثه خیز شهرستان نیز در دستور كار اداره راه و شهرسازی استان قرار دارد.

در ادامه حسین فراست فرماندار شهرستان گلپایگان نیز اظهار داشت: امید است مصوبات انجام گرفته در بازدید و تشكیل جلسه امروز بتواند معضلات مورد نظر را مرتفع كند.

در ادامه سید محمدحسین میرمحمدی نماینده شهرستان در مجلس با بیان اینكه طی بازدید مدیركل راه و شهرسازی استان و نشست با مسئولان تصمیمات مهم و مورد توجهی گرفته شد، افزود: امیدواریم با تلاش هایی كه در این راستا انجام می گیرد مطالبات مردم گلپایگان در حوزه راه و مسكن مهر كه دو مسئله جدی است، مرتفع شود.

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی به ویژه در ادارات كل تمام تلاش و همّ و غمشان بر این است كه امور حمل و نقل و مشكلات مسكن رفع شود كه در این راستا نشست امروز نیز به نتایج و تصمیم گیری های خوبی منجر شد.

میرمحمدی با اشاره به اینكه با پیگیری های مسئولان شهرستان مشكلات مرتبط با امور راه و مسكن مهر تا پایان سال در شهرستان گلپایگان نتایج مطلوبی داشته باشد، تصریح كرد: انتظار داریم تصمیمات گرفته شده در این جلسه و بقیه مواردی كه در درازمدت صورت خواهد گرفت در راستای خدمات رسانی به مردم در دولت تدبیر و امید به سرانجام رسد.