به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین میرشفیع عصر پنجشنبه در نشست مشترک با فرماندار و نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت شهرستان استراتژیک و مرزی بندر آستارا برای کشور و توجه ویژه دولت به مناطق ویژه ایران، اظهار کرد: دولت تدبیر و امید، توسعه مناطق روستایی و مرزی را در دستور کار خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه راهها و مسیرهای ارتباطی روستاها، شریانهایی حیاتی بوده و نقش انکارناپذیری در امر توسعه روستاها دارند، افزود: شرایط خاص مناطق مرزنشین روستایی آستارا که گردشگرپذیر هم هستند، لزوم توجه به این شهرستان را در حوزه راه روستایی دوچندان میکند.
میرشفیع از روکش جدید راههای آسفالت شدة روستایی آستارا که در معرض تخریب بودند، خبر داد و گفت: تمامی روستاهای بالای ۵۰ خانوار باید از راه آسفالت بهرهمند شده و روستاهای بالای ۲۰ خانوار نیز باید حداقل از یک راه روستایی عادی برخوردار باشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه به زودی آسفالت ۳۰۰ کیلومتر از راههای روستایی گیلان آغاز می شود، اظهار کرد: در استان گیلان با پراکندگی روستاهای گردشگرپذیر مواجه هستیم و با توجه به این موضوع، آسفالت راههای روستایی بالای ۵۰ خانوار در این استان سرسبز در اولویت قرار دارد.
وی محدودیتهای اعتباری وزارت راه و شهرسازی را یادآور شد و تصریح کرد: یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال برای توسعه و نگهداری راههای روستایی کشور نیاز است.
میرشفیع با بیان اینکه درصورت افزایش اعتبارات، پیشبینی میشود که تا چهار هزار کیلومتر از راههای روستایی کشور آسفالت شود، افزود: با وجود محدودیتهای اعتباری، پروژههای نیمهتمام بسیاری در حوزه راه روستایی در سطح کشور وجود دارد که به سرعت اجرایی و عملیاتی می شوند.
فرماندار آستارا نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به روستاهای گردشگرپذیر و مرزی این شهرستان در حوزه راه روستایی گفت: روستاهای شهرستان آستارا از نبود آسفالت و تخریب شدن روکش آسفالتهای قبلی رنج میبرند.
سیروس شفقی تأکید کرد: روستاهای مرزی آستارا با قابلیتهای ویژه اقتصادی، گردشگری و کشاورزی از مناطق مهم استان گیلان هستند و ضرورت دارد که راههای ارتباطی آن نیز روانسازی شود.
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