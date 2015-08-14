برد امروز را تقدیم هواداران می کنم/ از بازیکنانم راضی هستم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی بعد از پیروزی مقابل استقلال اهواز اظهار کرد: با وجود اینکه دو روز تمرین داشتیم اما بازیکنان تاکتیک پذیر بوده و به وظایفشان به بهترین شکل عمل کردند.

وی با تاکید بر اینکه راه درازی در پیش روی ملوان است، افزود: با وجود اینکه تیم ما وضعیت مطلوبی ندارد اما تشویق هواداران پرشور در ورزشگاه، باعث شد تیم با انگیزه و روحیه مضاعف بازی کند.

وی با بیان اینکه درمورد داوری حرفی نمی زند، گفت: تاکید شده بود پنج بازیکن یک کارته داریم اما بازیکنان ما کارت های بی موردی را دریافت کردند که این امر می تواند در بازی های بعدی برای تیم مشکل ساز شود.

سرمربی ملوان با بیان اینکه از بازیکنان راضی است، اظهار کرد: سعی شد نقاط ضعفی را که مقابل استقلال داشتیم برطرف کنیم و البته این شروع کار ما بود.

استیلی افزود: امیدوارم با یاری هواداران و کمک مسئولان درجهت رفع مشکلات مالی باشگاه ملوان را به روزهای اوج درخشش آن برسانیم.