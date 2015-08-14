گلستان در جمع آوری زکات از استان های برتر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، عبالکریم رجبی شامگاه پنجشنبه، در جشن دست های آسمانی و تجلیل از خیرین و نیکوکاران ماه مبارک رمضان گفت: استان گلستان جزو استان های برتر کشور در جمع آوری زکات است و شهرستانهای استان نیز دارای رتبه های اول در این زمینه هستند.

رجبی تاکید کرد: در گلستان مراسمات مختلفی وجود دارد که بهانه ای برای حضور مردم در کار خیر و دستگیری از نیازمندان است.

وی با بیان این که قانون تخصصی شدن کمک به نیازمندان در حال بررسی است، گفت: در این قانون فعالیت های کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی تخصصی می شود.

وی افزود: بر اساس این قانون، کمیته امداد امام خمینی در بخش حمایت از نیازمندان و بهزیسنی در بخش توانبخشی فعالیت می کند.

نماینده مردم کلاله، مینودشت، گالیکش و مراوه تپه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تلاش بر این بوده که با کمیته امداد امام خمینی همراهی کنیم و مشکلاتی که در قانون گذاری وجود دارد و موانعی را سر راه خیرین ایجاد می کند برداریم.

پرداخت ماهانه ۲۵۰ میلیون تومان به حساب یتیمان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان گلستان گفت: ماهانه ۲۵۰ میلیون تومان به حساب یتیمان در طرح اکرام ایتام واریز می شود.

ابراهیم باغبانی، بیان کرد: در بخش اکرام ایتام و اکرام محسنین ۵ هزار و ۶۰۰ نفر حامی ۶ هزار و ۴۰۰ یتیم شدند، قبل از این ۱۷ هزار حامی در استان داشتیم که با حامیان جدید به ۲۳ هزار حامی رسید.

وی تصریح کرد: متوسط سرانه کمک به یتیمان استان از ۶۰ هزار تومان در ماه به ۹۰ هزار تومان در ماه رسید و ۵۰ درصد از افرادی که در طرح محسنین شرکت کردند به تلفن های کمیته امداد پاسخ داده و در طرح شرکت کردند.

باغبانی بیان کرد: با وجودیکه ۲.۵ میلیارد تومان کمک از سوی خیرین و نیکوکاران جمع شد اما به دلیل بالا بودن تعداد نیازمندان، سرانه هر فرد مقدار ناچیزی می شود.

ویی اظهار کرد: کمیته امداد امام خمینی استان گلستان از محل کمک های مردمی در طرح های مختلف ۳ میلیارد تومان درآمد پایدار دارد.

باغبانی تصریح کرد: با وجودیکه استان گلستان جزو استان های پردرآمد نیست اما امسال کمک های مردمی در ماه مبارک رمشان و جمع آوری زکات فطریه ۲.۵ میلیارد تومان شده است.

وی افزود: در ماه مبارک رمضان امسال مردم ۱.۵ میلیارد تومان مشارکت کردند و از قبل این کمک، ۳۰۰ هزار نفر بر سر سفره های افطار نشستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان گلستان تصریح کرد: در استان گلستان ۱۴ جشن رمضان برگزار شد که ۷۰۰ میلیون تومان از سوی مردم اهدا و آرزوهای زیادی برآورده شد.

به گفته وی، در ماه مبارک رمضان از ۲ هزار خانواده سرکشی و برخی از مشکلات آنها رفع شد.