خبرگزاری مهر - گروه استان ها: یا باید فکر دیدن فیلم های روز در سالن های با کیفیت را از سر بیرون کنند یا این که کلی هزینه کرایه رفت و برگشت بدهند و به مرکز استان بیایند. سینما این روزها واژه ای است که از هر یک از جوانان شهرستان های استان گلستان بپرسی کسی درباره اش اطلاعاتی ندارد.

روزگاری ۱۳ سالن نمایش در گلستان وجود داشت ولی اکنون تنها ۸ سالن، آن هم در شهرهای گرگان، گنبدکاووس و آزادشهر وجود دارد که جز یکی بقیه فرسوده شده اند. غرب استان هم که از داشتن سالن محروم است، ولی وقتی از قدیمی ترها پرسیدم گفتند که در بندرگز یک سالن وجود داشت که آن هم پس از آتش سوزی اکنون تبدیل به محلی برای تجمع معتادان شده است.

سینما علی آبادکتول هم که تا چند سال پیش فعال بود، مدت ها است که تعطیل و مخروبه شده است. الان تنها سینمای خوب استان، پردیس سینمایی کاپری گرگان است که از تجهیزات روز برخوردار بوده، ولی همچنان دور از دسترس شهرستانی ها است.

سینماهای گلستان یا فیلم روز را ندارند یا فرسوده اند

در شرایطی که بسیاری از جوانان برای دیدن جشنواره های مختلف و فیلم های روز کشور در مقابل سینماها صف می کشند، در گلستان اکثر سالن ها خرابه ای برای صف کشیدن اراذل و معتادان شده است. سینماهایی هم که سرپا هستند و کار می کنند یا فیلم های روز ندارند، یا آنقدر قدیمی و کهنه شده اند که بیشتر پاتوق جوانان بیکارند تا فضایی فرهنگی برای تماشای یک فیلم خوب.

به سراغ به روز ترین سینمای گلستان رفتیم و از شهروندان پرسیدیم که چرا با این که همزمان در دو سینمای دیگر گرگان فیلم های مشابه پردیس سینمایی کاپری اکران می شود، این فضا را انتخاب کرده اند.

کامیار حسینی که همراه دوستان هم دانشگاهی خود برای تماشای سانس ساعت ۹ شب به کاپری آمده است، دلیل این مراجعه را تجهیزات جدید و به روز سینما و سالن های تمیز عنوان می کند و می گوید: کمتر کسی را سراغ دارم که به سینما بهمن برود، زیرا بسیار قدیمی است و سالن های آن علی رغم این که باز سازی شده اند ولی بسیار فرسوده است.

وی ادامه می دهد: متاسفانه از نظر فرهنگی هم شرایط این سینماها به گونه ای است نمی توان به همراه خانواده برای تماشای این فیلم ها رفت زیرا پاتوق جوانان بیکار شده است.

وی تصریح می کند: اکثر فیلم هایی هم که در این سینما اکران می شوند یا قدیمی هستند یا فیلم های پرمخاطبی نیستند و به همین دلیل کمتر مخاطبان فیلم های روز به سمت این سینما می روند.

در شهری مثل گرگان که سه سینما دو سالنه دارد اقبال سینمای جدید بیشتر از دو سینمای قدیمی این شهر است. گرچه سینما عصر جدید به دلیل قرار گرفتن در نزدیکی مرکز خرید هنوز وضعیت بهتری از سینما بهمن دارد.

اما در شهرهای دیگر مشکل سینما هنوز جدی است. اکثر شهرهای استان سینما ندارند و آنهایی که دارند تجهیزات روز ندارند. گنبد دومین شهر بزرگ استان است و از نظر وسعت شهرستان هم بیشترین مساحت و جمعیت را به خود اختصاص داده، با این حال سه سینما دارد که تنها سینما حجاب فعال است. دو مورد دیگر به دلیل فرسودگی خراب شده است.

زینب عابدی، شهروندی گنبدی درباره این سینما به خبرنگار مهر، می گوید: مدت زیادی است که برای تماشای فیلم به سینما نرفته ام چون محیط مناسبی ندارند.

وی ادامه می دهد: تابلو سینما همیشه بنر فیلم های روز نصب می شود ولی به دلیل این که فرسوده است خیلی مورد استقبال جوانان قرار نمی گیرد با این حال به عنوان تنها سینمای منطقه طرف داران خود را دارد.

۸ سالن از ۱۳ سالن نمایش گلستان فعال است

در حال حاضر از ۱۳ سالن نمایش مجموعا هشت سالن که شامل سه سالن سینما و پنج سالن نمایش فیلم است به صورت فعال وجود دارد.

معاون هنری و سينمايی اداره کل فرهنگ و ارشاد گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر، سیاست وزارت ارشاد درباره افزایش تعداد سینما را استفاده از ظرفیت بخش خصوصی عنوان می کند و می گوید: از آنجا که وزارت خانه خود به طور مستقل در بحث ساخت و ساز عمرانی در این بخش ورود نمی کند صرفا با پذیرش سرمایه گذاری هایی از سوی بخش خصوصی استقبال می کند و تسهیلاتی هم برای این موضوع در نظر گرفته می شود.

قاسم قندهاری در این خصوص می افزاید: برابر ابلاغیه های دولت بحث برون سپاری در همه فعالیت های وزارت ارشاد وجود دارد، در بحث سینما مالکیت آن یا در اختیار حوزه هنری استان و یا دارای مالکیت خصوصی است که مالکیت خصوصی اگر علاقه مند به ساخت مجدد سینما یا بازسازی سینماها باشند وزارت ارشاد نیز از این موضوع استقبال می کند و همکاری های معمول را خواهد داشت. علاوه بر آن اگر حوزه هنری هم خواهان اقدام در خصوص این موضوع باشد در مجموع برابر قوانین امکان همکاری و مشارکت وجود دارد.

وزارت ارشادخود به طور مستقل در بحث ساخت و ساز عمرانی در این بخش ورود نمی کند و صرفا با پذیرش سرمایه گذاری هایی از سوی بخش خصوصی استقبال می کند وی درباره احداث پردیس های سینمایی در استان می گوید: احداث پردیس های سینمایی شبیه به پردیسی که در حال حاضر در کاپری شاهد آن هستیم صرفا با حضور بخش خصوصی انجام پذیر است.

وی تصریح می کند: برنامه ریزی هایی انجام شده تا سینماهای فرسوده در استان ترمیم و بازسازی شوند که در این زمینه رایزنی هایی برای بازسازی سینما میهن علی آباد انجام شده و احتمالا به بخش خصوصی واگذار شود، علاوه بر آن ترمیم سینما بهمن گرگان نیز در دستور کار ما قرار دارد.

قندهاری درباره استقبال مردم و تدابیر لازم برای مشارکت و حضورشان در این عرصه بیان می کند: در واقع یکی از مهمترین اهداف ما برای جذب مخاطب در این زمینه دو سالنه کردن سینما بهمن و عصرجدید در گرگان بود تا تعداد فیلم بیشتری در طول ماه اکران شود ضمن آن که طرح نیم بها بودن بلیت سینما در روزهای سه شنبه نیز یکی دیگر از راه های جلب مشارکت و افزایش حضور علاقه مندان به سینما بود.

وی در ادامه اضافه می کند: سعی ما بر این است که همزمان با پخش سراسری فیلم های سینمایی، این فیلم ها اکران اول ما در سینماهای استان باشند و چند سالی است که با مدیریت های انجام شده در این زمینه فیلم های در حال اکران تهران در سینماهای استان به صورت اکران اول به نمایش در می آیند.

ارشاد آماده مشارکت دستگاه هایی مانند شهرداری برای ساخت سینما است

قندهاری درباره نقش دستگاه های دیگر در توسعه این بخش بیان می کند: اگر دستگاه های دیگر مثل شهرداری ها خواستار فعالیت در این حوزه در قالب پروژه های فرهنگی خود با کمک وزارت ارشاد باشند، این امکان وجود دارد که بخشی از سینماهای فرسوده در سطح استان نیز به آنها واگذار شود، به طور مثال در شهرستان های بندرترکمن، کردکوی و بندرگز که فاقد سینما هستند با مشارکت بخش خصوصی یا شهرداری های این شهرستان ها می توان اهدافی در حوزه افزایش سالن های سینمایی و نمایش را پیش برد و رقم زد.

وی در خصوص راه اندازی سینمای موقت در استان این طور بیان می کند: طرحی ملی با نام طرح سینمای روشن در سطح کشور وجود دارد که این طرح در استان گلستان نیز به عنوان یکی از استان های پیشرو در حال اجراست، استان گلستان یکی از اولین استان هایی است که این طرح را آغاز کرده و با استقبال خوبی هم در شهرهای فاقد سینما از جمله شهرستان علی آباد مواجه شد.

طرح سینمای موقت برای اولین بار در کشور در استان گلستان انجام می شود که فاز اولیه این طرح در آذرماه سال گذشته با اکران فیلم های شهر موش ها و شیار۱۴۳ در دو شهر فاقد سینمای علی آباد و فاضل آباد انجام شد.

این طرح با استقبال خوب شهروندان مواجه شد و علاوه بر آن که ثابت کرد هنوز اقبال عمومی برای تماشای فیلم در سینما وجود دارد، انگیزه ای شد تا در همه شهرها به اجرا درآید.

در سینمای موقت از یک سرور دیجیتال استفاده می شود که کیفیت آن مشابه سینماهای مدرن و دیجیتال است با این تفاوت که این سرور متحرک است و جا به جا می شود و قرار است به صورت دوره ای با جا به جایی آن همه شهرهای استان مجهز به سینمای موقت شوند.

طرح سینمای موقت در شهرهای بدون سینمای گلستان اجرا می شود

نماینده تهیه کنندگان و دفاتر پخش فیلم در استان گلستان و مجری طرح سینمای موقت در باره این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: یکی از اهداف ما از اجرای این طرح این است که فرهنگ سینما رفتن و تماشای فیلم در سینما گسترش یابد و علاوه برآن پر کردن اوقات فراغت خانواده ها و جوانان و گسترش تفریح سالم نیز از دیگر هدف های مد نظر ماست.

محمدرضا ملک زاده در خصوص حمایت های صورت گرفته تصریح می کند: اجرای این طرح کاملا توسط بخش خصوصی و با مدیریت خودم و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان انجام شده است و ما از تمام دستگاه های اجرایی علی الخصوص شهرداری ها و فرمانداری ها خواستار حمایت بیش از پیش در این زمینه هستیم.

وی اظهار می کند: طرح سینمای موقت از ۲۱ مرداد تا ۲۶ مرداد در شهرستان علی آباد آغاز می شود و دو فیلم کمدی نهنگ عنبر در سانس ۱۷ و ایران برگر در سانس ۱۹ در محل سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان علی آباد کتول اکران می شود و با توجه به تجربه قبلی پیش بینی می شود، طرح با استقبال خوبی همراه شود.

بر کسی پوشیده نیست که سینما نقش بی بدیلی در ارتقا سطح فرهنگ و حتی انتقال فرهنگ دارد و نیز، اساسا سینما یکی از ارکان فرهنگ است. حالا سوال اینجاست، مردم گلستان که از یکی از ابزارهای مهم فرهنگی مانند سینما یا سالن تاتر محروم اند، می بایست در منزل فیلم های هالیوودی یا بالیوودی ببینند یا اینکه به سریال های بی محتوای شبکه های ماهواره ای که فقط بی بندوباری را رواج می دهند، پناه ببرند؟

در شرایطی که اکثر شهرهای گلستان سینما ندارند و دولت هم جز امیدوار بودن به حضور بخش خصوصی برنامه دیگری برای احداث سینما ندارد، لزوم حمایت از طرح هایی مانند احداث سینمای موقت بیش از پیش احساس می شود.

خبرنگار: زینب درزی