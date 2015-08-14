آمریکا باید بخاطر سال ها تحریم کوبا، میلیون ها دلار خسارت بدهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «فیدل کاسترو» رهبر انقلاب کوبا به مناسبت هشتاد و نهمین سالروز تولدش با نوشتن مقاله ای، سال ها تحرمی کشورش از سوی آمریکا را به باد انتقاد گرفت. در این مقاله که در روزنامه دولتی «گرانما» منتشر شد کاسترو تاکید کرد ایالات متحده به خاطر چندین دهه تحریم کوبا، به این کشور مبلغ هنگفتی بدهکار است.

به گفته وی واشنگتن به خاطر صدماتی که تحریم هایش بر اقتصاد کوبا وارد کرده باید میلیون ها دلار خسارت بپردازد. بر این اساس تنها جرم کوبا این بوده که مخالف مداخله آمریکا در امور داخلی خود بوده است.

رهبر انقلاب کوبا با اشاره به حوادث قرن بیستم میلادی افزود آمریکا تنها کشوری است که بیشترین سود را از جنگ جهانی دوم برد. وی همچنین از به کارگیری بمب اتمی توسط آمریکا برای بمباران هیروشیما و ناکازاکی، این جنایت را محکوم کرد.

به اعتقاد کاسترو یکجانبه گرایی آمریکا به ویژه در امور نظامی و اقتصادی عامل اصلی بحران های کنونی جهان از جمله بحران اقتصادی است. رهبر انقلاب کوبا تاکید کرد کشورش دست از تلاش برای برقراری صلح و رفاه برای تمام مردم جهان برنخواهد داشت.