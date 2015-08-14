به گزارش خبرنگار مهر، شرکت‌های هواپیمایی در چند سال گذشته به یکی از بدهکاران بزرگ فرودگاه‌های کشور تبدیل شده‌اند به طوری که رقم بدهی ایرلاین‌ها به حدود ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است و بارها مدیران عامل وقت شرکت فرودگاه‌های کشور نسبت به افزایش این رقم ابراز نگرانی کرده‌اند.

در این میان، ایرلاین‌ها هم دلایل خود را دارند. آنها گرانی ارز در سال‌های اخیر، کاهش تعداد مسافران و افزایش هزینه‌ها را از عمده دلایل ناتوانی ایرلاین‌ها در پرداخت بدهی به شرکت فرودگاه‌ها اعلام می‌کنند؛ هرچند که باید به این بدهی‌ها، قیمت سوخت را هم اضافه کرد که در حدود دو سال پیش به موضوع مناقشه‌ای میان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و ایرلاین‌ها تبدیل شده بود.

اما در ماه‌های اخیر، بدهی ایرلاین‌ها به فرودگاه‌های کشور وارد فاز جدیدی شده است و به نظر می‌رسد مشکلاتی هم میان شرکت فرودگاه‌ها و ایرلاین‌ها به وجود آمده است، به طوری که در فرودگاه مهرآباد به صورت تعمدی پرواز برخی ایرلاین‌ها با تاخیر انجام می‌شود.

به عنوان نمونه، کانتر پروازی که ساعت ۱۸ و ۱۵ دقیقه باید باز می شد، در ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه باز می‌شود و برخی مسئولان در پاسخ به چرایی این موضوع، اعلام کردند که ایرلاین‌ها مدت زیادی است که بدهی خود را به شرکت فرودگاه‌ها پرداخت نکرده‌اند.

هرچند که فرودگاه مهرآباد اجازه چنین اقدامی را ندارد اما مشخص نیست که مسئولان فرودگاه به چه عنوان، چنین دلیلی را برای تاخیر تعمدی پرواز اعلام کرده‌اند، با وجودی که در سال‌های اخیر ایرلاین‌ها به شرکت فرودگاه‌های کشور بدهی داشته‌اند و تاکنون چنین اقدامی، آن هم در پرترددترین فرودگاه کشور سابقه نداشته است.

در این میان، مقصود اسعدی سامانیدبیر انجمن انجمن شرکت‌های هواپیمایی در گفتگو با مهر با رد این موضوع، اعلام کرد که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است اما برخی از ایرلاین‌ها این موضوع را تایید کرده و اعلام کردند که به تازگی، فرودگاه مهرآباد اقدام به گروکشی کرده و به دنبال فشار به ایرلاین‌ها برای وصول مطالبات معوق است.

در واقع به نظر می‌رسد که شرکت فرودگاه‌های کشور که برای تامین منابع مالی خود با مشکل مواجه شده، سعی دارد با فشار بر ایرلاین‌ها نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کند، چراکه شرکت فرودگاه ها به صورت درآمد هزینه اداره می‌‌شود و محل درآمد فرودگاه‌های کشور از محل نشست و برخاست هواپیماها و خدماتی است که به ایرلاین ها می‌دهد.

باوجود این، فرودگاه مهرآباد که روزانه چندین هزار مسافر در آن جابجا می شود، نباید برای فشار به ایرلاین، شرایط را برای مسافران سخت تر کند، چراکه حق طبیعی مسافران، پرواز به موقع است.