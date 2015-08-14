تاکید پوتین بر حمایت از عراق در مبارزه با تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «ولادیمیر پوتین» در پیام تسلیت به فواد معصوم همتای عراقی خود و حیدر العبادی نخست وزیر این کشور گفت: ما این جنایت وحشیانه را که غیر نظامیان را هدف قرار داد به شدت محکوم می کنیم و آماده تداوم حمایت ها از مسئولان عراق در مبارزه علیه تروریسم هستیم.

وی تاکید کرد: چنین اقداماتی بار دیگر ثابت کرد که تروریست ها در رسیدن به اهداف مجرمانه خود به روش های وحشیانه متوسل می شوند.

گفتنی است در انفجار تروریستی شهرک الصدر بغداد دست کم ۷۶ نفر کشته و بیش از ۲۰۰ نفر دیگر زخمی شدند. ساعاتی پس از این اقدام تروریستی گروهک داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت.