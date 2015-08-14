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۲۳ مرداد ۱۳۹۴، ۵:۵۸

تاکید پوتین بر حمایت از عراق در مبارزه با تروریسم

تاکید پوتین بر حمایت از عراق در مبارزه با تروریسم

رئیس جمهوری روسیه با تسلیت انفجار تروریستی بغداد به خانواده های قربانیان، بر آمادگی مسکو در تداوم حمایت از عراق در مبارزه با تروریسم تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «ولادیمیر پوتین» در پیام تسلیت به فواد معصوم همتای عراقی خود و حیدر العبادی نخست وزیر این کشور گفت: ما این جنایت وحشیانه را که غیر نظامیان را هدف قرار داد به شدت محکوم می کنیم و آماده تداوم حمایت ها از مسئولان عراق در مبارزه علیه تروریسم هستیم.

وی تاکید کرد: چنین اقداماتی بار دیگر ثابت کرد که تروریست ها در رسیدن به اهداف مجرمانه خود به روش های وحشیانه متوسل می شوند.

گفتنی است در انفجار تروریستی شهرک الصدر بغداد دست کم ۷۶ نفر کشته و بیش از ۲۰۰ نفر دیگر زخمی شدند. ساعاتی پس از این اقدام تروریستی گروهک داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت.

کد مطلب 2882887

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