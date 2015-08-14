جایزه ۲۵ هزار دلاری ناسا برای بهترین دستگاه تشخیص زمین لرزه

به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس فضانوردی آمریکا با راه اندازی چالشی دیدنی، اعلام کرده که به ایده های خلاقانه محققان سراسر جهان نیاز دارد تا از دل آنها بهترین و کاربردی ترین فناوری تشخیص به موقع وقوع زمین لرزه را انتخاب کند.

ناسا عنوان « Quest for Quakes» را برای این رقابت برگزیده و در مدتی که به عنوان بازه زمانی دریافت ایده ها اعلام کرد، انبوهی از ایده های متفاوت از سراسر جهان را دریافت کرده است.

از ابتدا نیز قابل پیش بینی بود که محققان سراسر جهان با استفاده از کدهای نرم افزاری و الگوریتم ها، شیوه ای متفاوت و تأثیرگذار برای تشخیص پالسهای الکترومغناطیسی (EMP) ارایه کنند. به عقیده دانشمندان این دسته از پالسها در آستانه وقوع زمین لرزه قابل درک است.

سالهای طولانی است که درخصوص ارتباط پالسهای الکترومغناطیسی و وقوع زمین لرزه بحث می شود و بسیاری از دانشمندان حوزه زمین شناسی به این نکته اشاره می کنند که با درک درست این پالسها، چند هفته مانده به وقوع زمین لرزه های بزرگ می توان مردم را از درگیر شدن در یک فاجعه دلخراش بازداشت.

به محققانی که در این رقابت دیدنی شرکت کردند داده های سیگنالی الکترومغناطیسی مربوط به به دوره های زمانی سه ماهه از حسگرهای مختلفی داده شده بود که از روی زمین لرزه های اخیر جمع آوری شده است.

به زودی برنده این رقابت که جایزه ۲۵ هزار دلاری را نیز نصیب خود خواهد کرد، مشخص شود.