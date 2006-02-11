موسيقي فاخر داراي بنيادي عميق و صحيح است

شاهين فرهت در گفت و گو با خبرنگار موسيقي "مهر" با اعلام اين مطلب گفت : موسيقي فاخر داراي اصالت ، تكنيك و ريشه اي كهن است و بر خلاف موسيقي غير فاخر جنيه تجاري ، مصرفي، مقطعي و روز مرگي ندارد .

اين آهنگساز و استاد دانشگاه در ادامه افزود : شناخت نوع موسيقي بر عهده موسيقيدان و مردم است . البته شناسايي اين كار از طرف مردم در برهه كنوني كمي سخت به نظر مي رسد بنابراين بايد در اشاعه فرهنگ خاص و خوب موسيقايي بين مردم تلاش كرد.

فرهت با اشاره به اينكه نمي توان جامعه موزيكال ايران را با كشورهاي ديگر مقايسه كرد ، اظهار داشت : مسائل پشت پرده موسيقي ما هميشه زياد بوده است .



وي تصريح كرد : نبايد انتظار داشت كه موسيقي فاخر به اندازه موسيقي سهل الهضم و سبك از نظر ارزش كار موسيقايي مخاطب داشته باشد، چرا كه موسيقي فاخر نياز به انديشه ، تفكر و ذهنيت قوي دارد.

خالق سمفوني دماوند، موسيقي فولكلور، كلاسيك و رديف دستگاهي جزوموسيقي هاي فاخر دانست و تصريح كرد : متاسفانه آنگونه كه شايسته است از موسيقي كهن و غني ايراني حمايت نمي شود و بيشتر كارها در حد حرف و سخن باقي مي ماند. البته با توجه به علاقه و شوق جوانان نسبت به هنر موسيقي به آينده اميدوار و خوشبين هستم.

شاهين فرهت در پايان گفت : حمايت از موسيقي فاخر با عرضه آثار آنها ، گوش دادن به درد دل هنرمندان ، تشويق آنها، مهيا كردن محيطي براي برگزاري كنسرت هاي آموزشي و پژوهشي و مهمتر از همه پخش آثار قوي موسيقايي از طريق صدا و سيما انجام مي شود.