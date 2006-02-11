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۲۲ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۰۴

تعريف موسيقي فاخر (14)

موسيقي فاخر داراي بنيادي عميق و صحيح است

موسيقي فاخر داراي بنيادي عميق و صحيح است

شاهين فرهت - آهنگساز و رييس گروه موسيقي دانشگاه تهران گفت :موسيقي فاخر مقطعي ،مصرفي و تجاري نيست و داراي بنيادي عميق و صحيح است .

شاهين فرهت در گفت و گو با خبرنگار موسيقي "مهر" با اعلام اين مطلب گفت : موسيقي فاخر داراي اصالت ، تكنيك و ريشه اي  كهن است و بر خلاف موسيقي غير فاخر جنيه تجاري ، مصرفي، مقطعي و روز مرگي ندارد .

اين آهنگساز و استاد دانشگاه در ادامه افزود : شناخت نوع موسيقي بر عهده موسيقيدان و مردم است . البته شناسايي اين كار از طرف مردم در برهه كنوني كمي سخت به نظر مي رسد بنابراين  بايد در اشاعه فرهنگ خاص  و خوب موسيقايي بين مردم تلاش كرد.

فرهت با اشاره به اينكه  نمي توان جامعه موزيكال ايران را با كشورهاي ديگر مقايسه كرد ، اظهار داشت : مسائل پشت پرده موسيقي ما هميشه زياد بوده است .

وي تصريح كرد : نبايد انتظار داشت كه موسيقي فاخر به اندازه  موسيقي سهل الهضم و سبك از نظر ارزش كار موسيقايي  مخاطب داشته باشد، چرا كه موسيقي فاخر نياز به انديشه ، تفكر  و ذهنيت قوي دارد.

خالق سمفوني دماوند، موسيقي فولكلور، كلاسيك و رديف دستگاهي جزوموسيقي هاي  فاخر  دانست و تصريح كرد : متاسفانه آنگونه كه شايسته است از موسيقي كهن و غني ايراني  حمايت نمي شود و بيشتر كارها در حد حرف و سخن باقي مي ماند. البته  با توجه به علاقه و شوق جوانان نسبت به هنر موسيقي به آينده اميدوار و خوشبين هستم.

شاهين فرهت در پايان گفت : حمايت از موسيقي فاخر با عرضه آثار آنها ، گوش دادن به درد دل هنرمندان ، تشويق آنها، مهيا كردن محيطي براي برگزاري كنسرت هاي آموزشي و پژوهشي و مهمتر از همه پخش آثار قوي موسيقايي از طريق صدا و سيما انجام مي شود.

کد مطلب 288290

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