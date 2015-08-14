خبرگزاری مهر – گروه استان ها: چهار دیدار باقی مانده از هفته سوم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز جمعه برگزار می شود و طی آن در یکی از این بازی ها تیم فوتبال تراکتورسازی در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز میزبان تیم راه آهن تهران است.

این دیدار با توجه به نتایجی که تیم های مدعی در بازی های روز گذشته لیگ برتر کسب کرده اند و طی آن سپاهان پیروز شده و پرسپولیس و نفت باخته اند، می تواند برای تیم تراکتورسازی که خود در ردیف مدعیان قرار دارد، حائز اهمیت باشد.

در نگاه اول به مصاف تراکتورسازی برابر راه آهن، روی کاغذ نمی توان سختی هایی را برای شاگردان تونی اولیویرا برابر حریف نه چندان قدرتمندشان متصور بود اما با این حال تراکتوری ها نباید راه آهن را حریفی دست و پا بسته و از پیش باخته لحاظ کنند که به نظر می رسد تونی و همکارانش بازیکنان تیمشان را از این موضوع مهم آگاه کرده اند.

فرصت برای دوم شدن تراکتور

تیم تراکتورسازی که چند فصلی است که خود را از بین تیم های متوسط جدا کرده و پس از سه دوره نایب قهرمانی، حالا یکی از جدی ترین مدعیان قهرمانی به شمار می آید، این هفته فرصت خوبی پیش روی خود می بیند که در همین هفته های ابتدایی دوشادوش دیگر مدعیان پیش برود. دیروز تیم های نفت و سپاهان که جزو تیم های قدرتمند لیگ پانزدهم هستند، بازی هفته سوم را برابر حریفانشان باختند. پرسپولیس در ادامه بدشانسی های خود این بار در اصفهان به سپاهان باخت و تیم نفت هم اسیر بازی خوب شاگردان رسول خطیبی در تیم سیاه جامگان مشهد شد.

با این دو نتیجه، حالا تراکتورسازی این فرصت را دارد تا با برتری برابر راه آهن خود را به تیم صدرنشین سپاهان نزدیک کند. شکست احتمالی استقلال برابر ذوب آهن و فولاد برابر استقلال خوزستان می تواند خوشبختی های سپاهان را در هفته سوم کامل کند و چنانچه تراکتور هم موفق به شکست راه آهن شود، در این خوشبختی شریک خواهد شد.

شناخت تونی از راه آهن

اما تیم تراکتورسازی تبریز در حالی خود را آماده دیدار با تیم راه آهن کرده که تونی و دستیارانش شناختی نسبی در خصوص حریف امروز خود دارند. اولیویرا با توجه به اینکه دو بازی قبلی حریف را دیده است، در مورد تیم راه آهن اعتقاد دارد که آنها در این دو هفته خوب بوده اند اما به خاطر چند اشتباه فقط یک امتیاز از این دو مسابقه بدست آورده اند.

سرمربی سرخپوشان همچنین پیش بینی کرده که راه آهن در برابر تراکتورسازی دفاعی کار کند و به ضد حملات چشم بدوزد. با این شرایط می توان گفت که شناخت اولیه از تیم راه آهن از سوی کادر فنی تیم تراکتورسازی موجب شده تا تمرینات طول هفته این تیم مبتنی بر نقاط ضعف و قوت حریف باشد. تمریناتی که حاکم شدن شادابی و نظم در آن، رضایت تونی را برآورده کرده است.

احتمال تغییر در ترکیب اصلی سرخپوشان

سرخپوشان تراکتورسازی برای دیدار با راه آهن احتمالا تغییراتی را در ترکیب ۱۱ نفره خود ببینند. این تیم در دو بازی اخیر خود برابر نفت و گسترش فولاد که منجر به کسب چهار امتیاز بوده است، نسبت به هم تغییراتی داشته است و پیش بینی می شود که در بازی با راه آهن نیز تغییراتی در ترکیب تراکتورسازی دیده شود.

کما اینکه تونی اولیویرا با ابراز رضایت از عملکرد شاگردان خود در دو بازی اخیر و همچنین در تمرینات چند روز گذشته، عنوان کرده که انتخاب ۱۱ مرد ترکیب اصلی تراکتورسازی برای او و همکارانش یک کار سخت است و حتی برای لیست ۱۸ نفره شان نیز دچار شک هستند. با این شرایط می توان به این نتیجه پی برد که بازیکنان تراکتورسازی یکی از دیگری آماده تر هستند و انگیزه در بین این بازیکنان موج می زند.

هم اکنون تیم تراکتورسازی تبریز از دو بازی خود صاحب چهار امتیاز است و با یک بازی کمتر نسبت به تیم ملوان در رده چهارم ایستاده است. توقف استقلال برابر ذوب آهن در بازی امروز می تواند تراکتورسازی را در صورت برتری برابر راه آهن به رده دوم رهنمون کند.

شاگردان کاظمی در پی امتیاز

اما در آن سوی میدان بازی امروز، تیم راه آهن قرار دارد که به تبریز آمده تا دست خالی به تهران بازنگردد. در مورد تیم راه آهن باید عنوان کرد که این تیم قبل از آغاز فصل اسیر حواشی و مشکلات ناخواسته شد و حتی در زمان قرعه کشی مسابقات نیز مشخص نبود که در لیگ برتر بازی خواهد کرد یا در لیگ دسته اول. بر این اساس تیم راه آهن با کلی حواشی خود را وارد مسابقات لیگ برتر کرده است اما با این حال و با توجه به وجود یک مربی کاربلد در راس کادرفنی این تیم به نام فرهاد کاظمی، راه آهنی خیلی زود مشکلات و حاشیه ها را فراموش کردند و حالا این تیم پس از نمایش مقبولی که برابر فولاد و سایپا داشت، بدون استرس به تبریز آمده تا برابر تیم قدر تراکتورسازی صف آرایی کند. بی گمان کسب یک امتیاز از تبریز، می تواند اندوخته و سوغات قابل قبولی برای تیم راه آهن به شمار آید. هر چند که با توجه به نمایش خیره کننده هفته قبل تراکتوری ها برابر گسترش فولاد، احتمال نباختن راه آهن در عصر آدینه ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز کمی دور از ذهن است اما خود تونی هم اذعان داشته که لیگ ایران سخت است و پیش بینی پیروزی حتی برابر تیم های نه چندان قدرتمند کاری غیر منطقی است. هم اکنون راه آهن از دو بازی خود یک امتیاز دارد و در رده چهاردهم جدول قرار گرفته است.

برنامه بازی های امروز و نتایج دیروز

دیدار تیم های تراکتورسازی تبریز و راه آهن تهران از چارچوب بازی های هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت ۱۸:۴۰ امروز جمعه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار می شود.

در دیگر بازی های هفته سوم لیگ برتر، از ساعت ۱۹:۲۰ تیم استقلال در ورزشگاه آزادی تهران پذیرای تیم ذوب آهن اصفهان است و همزمان دو تیم فولاد و استقلال خوزستان دربی سرخابی های این استان را برگزار خواهند کرد. همچنین در آخرین بازی هفته، از ساعت ۱۹:۲۵ امروز سایپا در خانه پذیرای تیم پدیده مشهد خواهد بود.

اما در بازی های انجام یافته هفته سوم، دیروز تیم سیاه جامگان مشهد در خانه از تیم نفت تهران پذیرایی کرد و با یک به برتری رسید، ملوان در بندرانزلی با هدایت فنی حمید استیلی برابر استقلال اهواز به پیروزی شیرین دو بر صفر دست یافت و در مهم ترین بازی هفته بین تیم های سپاهان و پرسپولیس در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان، تیم میزبان با نتیجه چهار بر دو از سد سرخپوشان تهران گذشت و صدرنشین شد.

همچنین تیم گسترش فولاد در خانه تیم صبای قم شکست یک بر صفر را با تساوی یک بر یک عوض کرد تا شاگردان فراز کمالوند همچنان در انتظار پیروزی در لیگ پانزدهم باشند.

خبرنگار: محمود نصیرپور