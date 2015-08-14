مصاف یاسین پیشروی قم و دبیری تبریز/ خیز نماینده قم برای سومین برد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های فوتسال لیگ بر‌تر باشگاه‌های کشور از امروز جمعه وارد هفته پنجم خود می‌شود و در یکی از بازی‌ها تیم یاسین پیشروی قم پذیرای تیم دبیری تبریز است.

یاسین پیشروی قم که هفته گذشته در مشهد برابر فرش آرا کاری کارستان کرد و این تیم یکدست را در مشهد با حساب ۵ بر یک شکست داد حالا آماده می‌شود تا خود را به جمع تیم‌های بالای جدول نزدیک کند.

پیروزی ۵ بر یک در مشهد برابر فرش آرا نشان داد، یاسین پیشرو این توانایی را دارد که دست به کارهای بزرگ بزند و در مقابل تیم‌هایی توانمند و هماهنگ نتایج خوبی بگیرد.

یاسین پیشروی قم در ۴ بازی گذشته خود صاحب ۲ پیروزی برابر تیم‌های فرش آرای مشهد و کاشی نیلوی اصفهان و ۲ شکست برابر تیم‌های میثاق تهران و تاسیسات دریایی تهران شده و می‌خواهد با کسب سومین برد خود را وارد مرحله جدیدی کند.

با توجه به نمایش خوب یاسین پیشرو در یکی دو بازی اخیر این ظرفیت در یاسین پیشرو دیده می‌شود تا بتواند در جمع تیم‌های بالای جدول قرار بگیرد.

شاگردان سید مهدی غیاثی در این بازی چشم به درخشش بازیکنانی چون علیرضا وفایی، مسلم اولاد قباد، سعید قاسمی و محمد کرمانی دارند و امیدوارند با بهره‌مندی از امتیاز حضور تماشاگران خودی بر دبیری تبریز، این تیم با تجربه غلبه کنند.

به طور کلی، حضور تماشاگران پرشور قمی در دیدارهای خانگی یاسین پیشرو یک برگ برنده بزرگ برای این تیم است و روح الله حسینی مالک و رئیس هیئت مدیره باشگاه یاسین پیشرو با توجه به این مطلب، تماشای این مسابقه را برای تماشاگران قمی رایگان اعلام کرده است.

تماشاگران قمی در مسابقات گذشته نشان داده تا چه اندازه می‌توانند، سالن شهید حیدریان را برای حریف تبدیل به جهنم کنند و بدون شک در صورت حمایت همه جانبه از این تیم در بازی امروز، دبیری کار سختی برای کسب امتیاز خواهد داشت.

دبیری تبریز نیز تیمی است که از ۴ بازی قبلی خود ۷ امتیاز کسب کرده و پس از تیم‌های تاسیسات دریایی، حفاری و گیتی پسند تیم چهارم جدول رده بندی است.

این تیم تبریزی برای فاصله نگرفتن از مدعیان قهرمانی در قم به دنبال کسب پیروزی است و انگیزه هر دو تیم برای برد، نوید یک بازی جذاب و دیدنی را می‌دهد و می‌تواند تماشاگران را راضی از تماشای یک بازی تماشایی به خانه بفرستد.

در دیدار برابر دبیری تبریز هر ۳ امتیاز را می‌خواهیم

مربی تیم فوتسال یاسین پیشرو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: می‌دانیم که امروز کار سختی در پیش داریم اما در دیدار برابر دبیری تبریز هر ۳ امتیاز را می‌خواهیم.

سید وحید غیاثی اظهار داشت: تیم دبیری از تیم‌های خوب و ریشه دار فوتسال ایران است و تیمی قابل احترام و قدرتمند است و بازی در برابر تیمی با چنین مشخصاتی نمی‌تواند ساده باشد.

وی افزود: آن‌ها در رده چهارم جدول قرار دارند و می‌خواهند در قم پیروز باشند تا خود را به رده‌های بالا‌تر برسانند اما یاسین پیشرو نیز تیمی باانگیزه است که با حمایت هواداران به دنبال کسب نتیجه دلخواه است.

مربی تیم فوتسال یاسین پیشرو گفت: می‌دانیم که امروز کار سختی در پیش داریم اما در دیدار برابر دبیری تبریز هر ۳ امتیاز را می‌خواهیم و عقیده من این است که اگر در ضربات آخر با دقت عمل کنیم می‌توان یک پیروزی آسان را به دست آوریم.

غیاثی بیان داشت: بازیکنان جوان ما باید در برابر تجربه حریف تمرکز لازم را داشته باشند و هدف ما این است که بتوانیم در نیمه نخست به گل برسیم تا در نیمه دوم شرایط خوبی داشته باشیم.

وی عنوان کرد: در بازی با فرش آرا نیز با وجود اینکه گل نخست را دریافت کردیم اما در ‌‌نهایت در پایان نیمه اول برنده به رختکن رفتیم و پیروزی در نیمه نخست کار ما را برای برتری در پایان بازی آسان کرد.

دیدار تیم‌های فوتسال یاسین پیشروی قم و دبیری تبریز در هفته پنجم لیگ بر‌تر فوتسال از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه امروز جمعه ۲۳ مرداد در سالن شهید حیدریان قم برگزار می‌شود.