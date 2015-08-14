  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۳ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۳۴

رقابتهای کشتی جوانان جهان – برزیل؛

آزادکاران چهار وزن نخست از فردا به میدان می روند

آزادکاران چهار وزن نخست از فردا به میدان می روند

تیم کشتی آزاد جوانان ایران که صبح پنجشنبه وارد محل برگزاری رقابتهای جهانی در برزیل شد باید از فردا شنبه به میدان برود.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان که صبح پنجشنبه وارد شهر سالوادور باهیا برزیل، محل برگزاری رقابتهای کشتی جوانان قهرمانی جهان شدند، نخستین تمرین خود را برگزار و هم اکنون مهیای حضور در مراسم وزن کشی هستند.

آزادکاران جوان امروز جمعه در اوزان ۵۰، ۶۰، ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم به روی باسکول می روند تا روز شنبه رقابتهای خود را آغاز کنند.رقابتهای اوزان ۵۵، ۶۶، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم نیز روز یکشنبه برگزار خواهد شد.

اسامی تیم اعزامی ایران به این رقابتها به شرح زیر است:

۵۰ کیلوگرم: علیرضا گودرزی
۵۵ کیلوگرم: محمد نامجو مطلق
۶۰ کیلوگرم: ایمان صادقی
۶۶ کیلوگرم: جمال عبادی
۷۴ کیلوگرم: رضا مظفری
۸۴ کیلوگرم: مجتبی گلیج
۹۶ کیلوگرم: سید ایمان حسینی
۱۲۰ کیلوگرم: امین طاهری
مربیان: اصغر بذری، مسعود مصطفی جوکار، مهدی برائتی و سعید ابراهیمی
سرمربی: محمد طلایی
سرپرست: پرویزعالی

کد مطلب 2882913

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها