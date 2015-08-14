آزادکاران چهار وزن نخست از فردا به میدان می روند

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان که صبح پنجشنبه وارد شهر سالوادور باهیا برزیل، محل برگزاری رقابتهای کشتی جوانان قهرمانی جهان شدند، نخستین تمرین خود را برگزار و هم اکنون مهیای حضور در مراسم وزن کشی هستند.
آزادکاران جوان امروز جمعه در اوزان ۵۰، ۶۰، ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم به روی باسکول می روند تا روز شنبه رقابتهای خود را آغاز کنند.رقابتهای اوزان ۵۵، ۶۶، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم نیز روز یکشنبه برگزار خواهد شد.
اسامی تیم اعزامی ایران به این رقابتها به شرح زیر است:
۵۰ کیلوگرم: علیرضا گودرزی
۵۵ کیلوگرم: محمد نامجو مطلق
۶۰ کیلوگرم: ایمان صادقی
۶۶ کیلوگرم: جمال عبادی
۷۴ کیلوگرم: رضا مظفری
۸۴ کیلوگرم: مجتبی گلیج
۹۶ کیلوگرم: سید ایمان حسینی
۱۲۰ کیلوگرم: امین طاهری
مربیان: اصغر بذری، مسعود مصطفی جوکار، مهدی برائتی و سعید ابراهیمی
سرمربی: محمد طلایی
سرپرست: پرویزعالی
نظر شما